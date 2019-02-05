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Профильный комитет Рады решил через СНБО объявить об эпидемии кори

Сегодня, 16:28
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ЮНИСЕФ

Вакцинация - единственный способ борьбы с корью

Во вторник, 5 февраля, комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения принял решение объявить об эпидемии кори на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в связи с этим депутаты намерены обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с требованием созвать СНБО.

По словам главы парламентского комитета Ольги Богомолец, главный санитарный врач уполномочен объявить эпидемию кори. Однако эта должность в настоящее время вакантна, в связи с этим эпидемию кори может объявить СНБО.

Кроме того, депутаты решили признать неудовлетворительной работу Министерства здравоохранения по предотвращению роста заболеваемости корью.

Напомним, что Минздрав решил не объявлять эпидемию кори в Украине. 

По оперативным данным, с 28 декабря 2018 года по 1 февраля 2019 года корью в Украине заболело 15 095 человек.

Теги:   Минздрав Украины Эпидемия Корь Ольга Богомолец Верховная Рада

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