Профильный комитет Рады решил через СНБО объявить об эпидемии кори Сегодня, 16:28 379 Цей матеріал також доступний українською ЮНИСЕФ Вакцинация - единственный способ борьбы с корью ЮНИСЕФ

Во вторник, 5 февраля, комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения принял решение объявить об эпидемии кори на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в связи с этим депутаты намерены обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с требованием созвать СНБО.

По словам главы парламентского комитета Ольги Богомолец, главный санитарный врач уполномочен объявить эпидемию кори. Однако эта должность в настоящее время вакантна, в связи с этим эпидемию кори может объявить СНБО.

Кроме того, депутаты решили признать неудовлетворительной работу Министерства здравоохранения по предотвращению роста заболеваемости корью.

Напомним, что Минздрав решил не объявлять эпидемию кори в Украине.

По оперативным данным, с 28 декабря 2018 года по 1 февраля 2019 года корью в Украине заболело 15 095 человек.