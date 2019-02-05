Профильный комитет Рады решил через СНБО объявить об эпидемии кори
Во вторник, 5 февраля, комитет Верховной Рады
по вопросам здравоохранения принял решение объявить об эпидемии кори на
заседании Совета национальной безопасности и обороны.
Как сообщает Интерфакс-Украина, в связи с этим
депутаты намерены обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с требованием
созвать СНБО.
По словам главы парламентского комитета Ольги
Богомолец, главный санитарный врач уполномочен объявить эпидемию кори. Однако
эта должность в настоящее время вакантна, в связи с этим эпидемию кори может
объявить СНБО.
Кроме того, депутаты решили признать неудовлетворительной
работу Министерства здравоохранения по предотвращению роста заболеваемости
корью.
Напомним, что Минздрав решил не
объявлять эпидемию кори в Украине.
По оперативным данным, с 28 декабря 2018 года
по 1 февраля 2019 года корью в Украине заболело 15 095 человек.