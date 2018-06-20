Профильный комитет Рады поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей

Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Верховной Рады поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей в рамках декоммунизации.

Об этом сообщил руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, комитет одобрил переименование Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградской – в Кропивницкую.

"Декоммунизацию не остановить", - написал Вятрович.

Напомним, в Днепре прошли общественные обсуждения инициативы переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. Сам областной центр переименовали в Днепр в 2016 году.

Переименовать Кировоградскую область в Раде предложили в мае текущего года. Два года назад был переименован областной центр, он стал называться Кропивницкий.