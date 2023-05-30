Что нужно знать о реформировании профтехобразования в Украине
ОО «Интерньюз-Украина»
Обучение на новейшем оборудовании, по современным стандартам и с уважением к личности — так сегодня можно охарактеризовать профессионально-техническое образование в Украине. Реформирование этого образовательного направления не остановилось, даже несмотря на полномасштабную войну.
Гибкая и доступная
Благодаря реформированию, профтехобразование в Украине вышло на новый уровень.
И предложений для поступления немало: по состоянию на 1 января 2023 в Украине — 670 учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, из которых 649 подчинены МОН, а 21 — областным советам и другим органам исполнительной власти.
Больше всего профтехов на Днепропетровщине — 58. В одном из них учится 18-летняя Надежда Ильченко. В Криворожском профессиональном горно-технологическом лицее она получает профессию повара и официанта-бармена.
Девушка говорит: стать поваром мечтала давно. Современные возможности украинского профтехобразования ее решению только способствуют: в группе Надежды учится 20 студентов.
Девушка убеждена: работу найдет легко и без проблем. Уже имеет хорошую базу знаний и навыков, поэтому и заработная плата будет достойной.
Аргументы в пользу профтеха
Гарантированная работа и высокая зарплата
Профтехи могут обеспечить рынок труда необходимыми кадрами, а работодатели — предоставить рабочие места квалифицированным рабочим.
Вследствие полномасштабной войны часть рынка труда потеряла высококвалифицированных специалистов. Причины разные: кто-то сейчас защищает Украину от российской армии на фронте, часть выехали за границу. Несмотря на длительный кризис, связанный с войной, бизнес понемногу восстанавливается, и запрос работодателей по подготовке, переподготовке кадров и их обучению достаточно высок. Достойной является и предлагаемая заработная плата.
Скажем, повар, в среднем зарабатывает от 15 до 20 тысяч гривень, а отдельные вакансии предлагают более 40 тысяч грн. В крупных городах, таких как Днепр или Одесса, наибольшим спросом пользуются специалисты, специализирующиеся на японской кухне. Ищут и специалистов, которые готовы готовить для военных, им предлагают 22−24 тысячи гривень.
«В Украине уже сейчас, а тем более после окончания войны особенно актуальными будут профессии в сфере строительства, энергетики, IT и сектора обороны. Государство уже начинает проекты по развитию и восстановлению пострадавших городов. Остро понадобятся такие рабочие профессии, как сварщики, столяры, каменщики, маляры, слесари, электрики, облицовщики», — говорит генеральный директор Директората профессионального образования Ирина Шумик.
Современные навыки и знания
Подход к обучению в профтехах становится более современным и карьерно ориентированным. В учебных заведениях есть современное оборудование, модернизируется образовательная программа, педагоги учатся на тренингах и вебинарах и перенимают опыт от европейских коллег.
Важность материально-технической базы подтверждает заместитель директора по учебно-производственной работе Здолбуновского высшего профессионального училища Ольга Романюк.
В Здолбуновском высшем профессиональном училище, кроме первичной профессиональной подготовки, можно повысить квалификацию, пройти переподготовку и профессионально-техническое обучение квалифицированных рабочих.
Курсы ориентированы как на соискателей образования заведения, так и на взрослое население, в частности внутренне перемещенных лиц и безработных. Они учатся по кратковременным программам или модулям, частичным квалификациям, содержащим теоретическую и практическую подготовку по выбранной профессии, продолжительностью от трех недель до трех месяцев.
В конце прошлого года в заведении открыли второй учебно-практический центр «Современное сантехническое образование», на базе которого есть Академия GROHE — мирового производителя сантехнического оборудования. Здесь планируют организовать краткосрочные курсы для взрослых по профессии «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования».
Доступность
Сейчас украинские профтехи часто заключают договоры о сотрудничестве с местными предприятиями. Студенты имеют наставников в освоении профессии, адаптации на рабочем месте и хорошие перспективы дальнейшего трудоустройства.
Профтехи — выбор молодежи
По словам Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, в Украине структура экономики требует 70−75% людей с профессиональным образованием и примерно 25−30% с высшим образованием.
Например, в Здолбуновском высшем профессиональном училище готовят квалифицированных железнодорожников — профессионалов, которые нужны сейчас и будут нужны в будущем.
Специалисты, окончившие профтех, сейчас очень нужны на рынке труда и имеют достойный заработок, соглашается заместитель директора по учебно-воспитательной работе Криворожского профессионального горно-технологического лицея Виктория Шегда.
Профтех, в котором работает Виктория, один из немногих, который устраивает учеников на оплачиваемую практику на ведущие предприятия. Чтобы поступить сюда, нужно написать заявление и пройти собеседование.
Благодаря реформе профтехобразования, которая продолжается и во время активной фазы войны рф против Украины, во время обучения можно получать академическую стипендию. В Криворожском профессиональном горно-технологическом лицее это 1250 гривень в первом семестре первого курса и далее — в соответствии со знаниями соискателей. Для этого средний балл по всем предметам должен быть не менее 7. Для отличников — повышенная стипендия около 1800 гривень.
Сотни различных направлений
Профессионально-техническое образование — это сотни интересных и очень разных направлений, которые позволяют реализовать талант и потенциал, а затем превратить их в профессию и хорошо зарабатывать.
Среди преимуществ профтеха:
быстрое освоение профессии (от 6 месяцев до 3 лет) и старт карьеры;
бесплатное обучение и общежитие;
стипендия и оплачиваемая практика.
К примеру, в Криворожском профессиональном горно-технологическом лицее можно получить образование по шести специальностям:
отраслевое машиностроение;
горное дело;
электроэнергетика, электротехника и электромеханика;
транспортные технологии;
пищевые технологии.
По этим специальностям готовят специалистов в двенадцати различных направлениях.
Самая популярная профессия среди парней — машинист тепловоза, у девушек — оператор по обработке информации и программного обеспечения.
Несмотря на все вызовы, система профтехобразования развивается, обновляется и совершенствуется, а будущие выпускники профтеха присоединятся к восстановлению Украины и развитию ее экономического потенциала.
ОО «Интерньюз-Украина»
Эта публикация подготовлена при поддержке Европейского Союза и его государств-членов Германии, Финляндии, Польши и Эстонии в рамках программы «EU4Skills: Лучшие навыки для современной Украины». Программа имеет целью оказать поддержку во внедрении реформы профобразования и модернизации инфраструктуры выбранных учебных заведений. Содержание этой публикации является ответственностью ее авторов и не может никоим образом восприниматься как отражающее взгляды Европейского Союза, его государств-членов и Программы.