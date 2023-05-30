Что нужно знать о реформировании профтехобразования в Украине 30 мая, 10:19 Партнерский проект ОО «Интерньюз-Украина»

Обучение на новейшем оборудовании, по современным стандартам и с уважением к личности — так сегодня можно охарактеризовать профессионально-техническое образование в Украине. Реформирование этого образовательного направления не остановилось, даже несмотря на полномасштабную войну.

Гибкая и доступная

Благодаря реформированию, профтехобразование в Украине вышло на новый уровень.

«Государство создает условия для получения профессионального ( профессионально-технического) образования лицами с особыми образовательными потребностями с учетом их индивидуальных потребностей, возможностей, способностей и интересов, а также обеспечивает выявление и устранение факторов, препятствующих реализации прав и удовлетворению потребностей таких лиц в сфере образования», — говорит генеральный директор Директората профессионального образования Ирина Шумик.

Видео дня

И предложений для поступления немало: по состоянию на 1 января 2023 в Украине — 670 учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, из которых 649 подчинены МОН, а 21 — областным советам и другим органам исполнительной власти.

Больше всего профтехов на Днепропетровщине — 58. В одном из них учится 18-летняя Надежда Ильченко. В Криворожском профессиональном горно-технологическом лицее она получает профессию повара и официанта-бармена.

Девушка говорит: стать поваром мечтала давно. Современные возможности украинского профтехобразования ее решению только способствуют: в группе Надежды учится 20 студентов.

«Эта профессия всегда нужна, в любом уголке страны. А особенно в военное время: готовить для переселенцев и военнослужащих».

Девушка убеждена: работу найдет легко и без проблем. Уже имеет хорошую базу знаний и навыков, поэтому и заработная плата будет достойной.

«Те знания, которые мы здесь получаем, уже сейчас можно использовать на практике», — добавляет девушка.

Аргументы в пользу профтеха

Гарантированная работа и высокая зарплата

Профтехи могут обеспечить рынок труда необходимыми кадрами, а работодатели — предоставить рабочие места квалифицированным рабочим.

Вследствие полномасштабной войны часть рынка труда потеряла высококвалифицированных специалистов. Причины разные: кто-то сейчас защищает Украину от российской армии на фронте, часть выехали за границу. Несмотря на длительный кризис, связанный с войной, бизнес понемногу восстанавливается, и запрос работодателей по подготовке, переподготовке кадров и их обучению достаточно высок. Достойной является и предлагаемая заработная плата.

Фото: ОО «Интерньюз-Украина»

Скажем, повар, в среднем зарабатывает от 15 до 20 тысяч гривень, а отдельные вакансии предлагают более 40 тысяч грн. В крупных городах, таких как Днепр или Одесса, наибольшим спросом пользуются специалисты, специализирующиеся на японской кухне. Ищут и специалистов, которые готовы готовить для военных, им предлагают 22−24 тысячи гривень.

«В Украине уже сейчас, а тем более после окончания войны особенно актуальными будут профессии в сфере строительства, энергетики, IT и сектора обороны. Государство уже начинает проекты по развитию и восстановлению пострадавших городов. Остро понадобятся такие рабочие профессии, как сварщики, столяры, каменщики, маляры, слесари, электрики, облицовщики», — говорит генеральный директор Директората профессионального образования Ирина Шумик.

Современные навыки и знания

Подход к обучению в профтехах становится более современным и карьерно ориентированным. В учебных заведениях есть современное оборудование, модернизируется образовательная программа, педагоги учатся на тренингах и вебинарах и перенимают опыт от европейских коллег.

Важность материально-технической базы подтверждает заместитель директора по учебно-производственной работе Здолбуновского высшего профессионального училища Ольга Романюк.

«Важной составляющей развития профтехов является создание на их базе учебно-практических центров. Это — мастерские и лаборатории, где соискатели образования на практике оттачивают профессиональные навыки. Все научно-практические центры имеют современное дорогостоящее оборудование, инструменты и материалы. В условиях карантина и войны учреждения профессионально-технического образования оборудовали кабинетами дистанционного обучения. Здесь есть множество инновационных технологий для качественного обучения. Работа с профессиональным программным обеспечением на современном оборудовании позволяет профессионально-техническому образованию в Украине шагать в ногу со временем. Инновационный подход и интеграция IT-решений в образовательный процесс стали важной частью модернизации профтехов», — говорит она.

В Здолбуновском высшем профессиональном училище, кроме первичной профессиональной подготовки, можно повысить квалификацию, пройти переподготовку и профессионально-техническое обучение квалифицированных рабочих.

Курсы ориентированы как на соискателей образования заведения, так и на взрослое население, в частности внутренне перемещенных лиц и безработных. Они учатся по кратковременным программам или модулям, частичным квалификациям, содержащим теоретическую и практическую подготовку по выбранной профессии, продолжительностью от трех недель до трех месяцев.



В конце прошлого года в заведении открыли второй учебно-практический центр «Современное сантехническое образование», на базе которого есть Академия GROHE — мирового производителя сантехнического оборудования. Здесь планируют организовать краткосрочные курсы для взрослых по профессии «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования».

«Профессионально-техническое образование — это возможность для тысяч людей, которые потеряли работу, переквалифицироваться и получить новую профессию», — уверена заместитель директора.

Доступность

Сейчас украинские профтехи часто заключают договоры о сотрудничестве с местными предприятиями. Студенты имеют наставников в освоении профессии, адаптации на рабочем месте и хорошие перспективы дальнейшего трудоустройства.

«Развивается дуальное образование. Его концепция такова: студенты 70% времени учатся на предприятии, а 30% — в профтехе. Таким образом, еще во время обучения работодатели адаптируют будущих выпускников-специалистов под свои потребности и под потребности рынка труда. Профтехобразование поддерживает реальную занятость населения, развивает бизнес и стимулирует развитие экономики, что важно в мирное время, а во времена войны и восстановления тем более», — рассказала Ольга Романюк.

Фото: ОО «Интерньюз-Украина»

Профтехи — выбор молодежи

По словам Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, в Украине структура экономики требует 70−75% людей с профессиональным образованием и примерно 25−30% с высшим образованием.

Например, в Здолбуновском высшем профессиональном училище готовят квалифицированных железнодорожников — профессионалов, которые нужны сейчас и будут нужны в будущем.

«Пока военные защищают нас на фронте, электрики, сантехники, строители, слесари, железнодорожники и другие рабочие поддерживают страну изнутри. После нашей победы спрос на выпускников профтехов станет еще выше, ведь начнется период активного восстановления. Квалифицированные железнодорожники яркий тому пример», — говорит заместитель директора по учебно-производственной работе Ольга Романюк.

Специалисты, окончившие профтех, сейчас очень нужны на рынке труда и имеют достойный заработок, соглашается заместитель директора по учебно-воспитательной работе Криворожского профессионального горно-технологического лицея Виктория Шегда.

«Наши ученики сейчас учатся дистанционно. Некоторые группы имеют производственное обучение, и ходят на практику, как на работу, и дополнительно получают заработную плату», — говорит она.

Профтех, в котором работает Виктория, один из немногих, который устраивает учеников на оплачиваемую практику на ведущие предприятия. Чтобы поступить сюда, нужно написать заявление и пройти собеседование.

«Абитуриенты приходят, пишут заявление, добавляют свидетельство о рождении — на базе этого мы формируем группы. До начала полномасштабного вторжения и пандемии были подготовительные курсы, но сейчас их нет. А еще раньше для поступления будущие соискатели образования сдавали экзамены, однако с прошлого года они проходят собеседование», — рассказывает Виктория Шегда.

Благодаря реформе профтехобразования, которая продолжается и во время активной фазы войны рф против Украины, во время обучения можно получать академическую стипендию. В Криворожском профессиональном горно-технологическом лицее это 1250 гривень в первом семестре первого курса и далее — в соответствии со знаниями соискателей. Для этого средний балл по всем предметам должен быть не менее 7. Для отличников — повышенная стипендия около 1800 гривень.

Сотни различных направлений

Профессионально-техническое образование — это сотни интересных и очень разных направлений, которые позволяют реализовать талант и потенциал, а затем превратить их в профессию и хорошо зарабатывать.

Среди преимуществ профтеха:

быстрое освоение профессии (от 6 месяцев до 3 лет) и старт карьеры;

бесплатное обучение и общежитие;

стипендия и оплачиваемая практика.

К примеру, в Криворожском профессиональном горно-технологическом лицее можно получить образование по шести специальностям:

отраслевое машиностроение;

горное дело;

электроэнергетика, электротехника и электромеханика;

транспортные технологии;

пищевые технологии.

По этим специальностям готовят специалистов в двенадцати различных направлениях.

Самая популярная профессия среди парней — машинист тепловоза, у девушек — оператор по обработке информации и программного обеспечения.

«У нас интегрированные профессии, то есть за время обучения можно получить диплом не по одной специальности, а по нескольким, двум или трем», — комментирует заместитель директора по учебно-воспитательной работе Виктория Шегда.

Несмотря на все вызовы, система профтехобразования развивается, обновляется и совершенствуется, а будущие выпускники профтеха присоединятся к восстановлению Украины и развитию ее экономического потенциала.

«Много вакантных мест, многие предприятия разрушены, их нужно восстанавливать, а кто, как не выпускники профтехов, будут этим заниматься», — убеждена Виктория.

Татьяна Корник, София Скиба

ОО «Интерньюз-Украина»

Эта публикация подготовлена при поддержке Европейского Союза и его государств-членов Германии, Финляндии, Польши и Эстонии в рамках программы «EU4Skills: Лучшие навыки для современной Украины». Программа имеет целью оказать поддержку во внедрении реформы профобразования и модернизации инфраструктуры выбранных учебных заведений. Содержание этой публикации является ответственностью ее авторов и не может никоим образом восприниматься как отражающее взгляды Европейского Союза, его государств-членов и Программы.