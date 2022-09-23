Профессиональная армия РФ похоронена на подступах к Киеву — Минобороны 23 сентября, 14:25 Во второй раз РФ собирается отправить в Украину массовую волну своих граждан (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Минобороны заявили, что во второй раз с 24 февраля РФ собирается отправить на войну против Украины массовую волну своих граждан.

Как заявила в ходе брифинга заместительница министра обороны Анна Маляр, «во второй раз за год Кремль объявляет войну западной демократии».

«Профессиональная армия Российской Федерации похоронена на подступах к Киеву. Благодаря ей у нас хорошо натренированы операторы Javelin, Bayraktar, расчеты установок HIMARS та М270», — сказала она.

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Маляр отметила, что насильно мобилизованные россияне и жители Донецкой и Луганской областей не пополнили резервы, как и рекрутинг наемников ЧВК в тюрьмах и среди неблагополучных слоев населения России.

«Такое же положение дел и с техникой в российской армии — изолированное от цивилизованного мира государство потеряло технологическое превосходство», — подчеркнула она.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.



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