Проезд в наземном транспорте и метро Киева подорожает с 14 июля

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В Киеве дорожает проезд в общественном транспорте
Фото: Киевпастранс

В Киеве дорожает проезд в общественном транспорте

С 14 июля в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте.

Как сообщил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян, стоимость проезда в наземном транспорте составит 8 грн за разовую поездку и от 6,3 грн при условии использования проездного. 

Сейчас одна поездка в автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере стоит 4 грн, а проездной на месяц на один вид транспорта - 170 грн.

Подорожает и проезд в метро.

По словам начальника КП Киевский метрополитен Виктора Брагинского, для постоянных пассажиров стоимость поездки в метро повысится на 1,3 грн при условии использования проездных и на 1,5 грн при пополнении карты метро на 50 поездок. Сейчас, если пополнить карточку на 50 поездок, каждая будет стоить 4,5 грн. Стоимость проездного на месяц в зависимости от количества поездок составляет от 190 до 380 грн.

Пресс-секретарь компании Наталка Макогон уточнила, что стоимость разовой поездки в метро Киева также составит 8 грн.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко анонсировал повышение оплаты за проезд в общественном транспорте столицы.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Киева поднимали год назад, 15 июля 2017 года.

 

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