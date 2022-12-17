Сдаются не только рядовые, но и офицеры. Проектом Хочу жить воспользовались более миллиона человек — разведка
Российские военные в Запорожской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Информационными ресурсами государственного проекта Хочу жить, который дает оккупантам возможность сдаться в плен ВСУ, воспользовались более 1 миллиона 200 тысяч человек.
Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.
«Более 1 миллиона 200 тысяч человек — это те люди, которые воспользовались информационными ресурсами проекта Хочу жить. Из них львиная доля — это люди, которые находятся на территории так называемой Российской Федерации», — сказал он.
В то же время Юсов отметил, что пока это не прямые обращения, но это люди, которые изучают для себя или своих родных возможность сохранить жизнь в войне против Украины.
По данным представителя ГУР, ежедневно на горячую линию, в чат-бот и через другие контакты к проекту обращаются более 100 человек.
«Результаты есть, и они весомые, касающиеся и отдельных рашистов, которые сдаются в плен, и целых подразделений, и это не только рядовые, но и офицерский состав. Хотя наибольшую активность проявляют, безусловно, частично мобилизованные. Это люди, которые вообще не понимают, что им делать на войне в Украине и для чего они здесь оказываются», — рассказал представитель ГУР.