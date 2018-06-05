Проектировщик рассказал, что мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент. В КГГА отреагировали на его слова

Соавтор проекта моста Метро в Киеве Георгий Росновский рассказал, что мост может рухнуть в любой момент.

В комментарии Громадському радио Росновский заявил, что на мосту Метро много трещин и арматура в плохом состоянии.

"Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали", - сказал он.

По словам Росновского, капитальный ремонт не поможет, нужна реконструкция.

"Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать кое-какие конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы", - добавил он.

Росновский утверждает, что если мост начнет рушиться, то рухнет полностью.

"Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. И еще один показатель: когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было – ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", - отметил он.

В свою очередь Киевская городская государственная администрация определила состояние моста Метро как ограниченно работоспособное.

Как написал в Facebook замглавы КГГА Дмитрий Давтян, "паники по мосту Метро быть не должно, однако и тянуть с ремонтом не стоит".

"Обследование в частности установило, что до момента аварийности еще 6 лет (со времени проведения этого обследования). То есть теоретически мы должны успеть сделать капитальный ремонт до 2022 года. Было проведено комплексное обследование, разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит экспертизу. Результаты ее мы ожидаем в августе 2018 года", - добавил он.

По словам Давтяна, после получения положительных результатов экспертизы потребуется 6 месяцев на разработку документации.

"После этого можно начинать капремонт. По плану, выполнение капитального ремонта состоится в следующем году. Срок строительства – 2 года", – отметил он.