20 октября 2018, суббота

В Киеве возле метро Льва Толстого появился бронзовый мини-граммофон. И он звучит

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Граммофон играет гимн Киева

Граммофон играет гимн Киева

В Киеве возле метро Площадь Льва Толстого появилась бронзовая мини-скульптура - киевский граммофон. И он проигрывает музыку. 

Мини-граммофон расположен на улице Рогнединской 2. Если на него нажать он играет песню Як тебе не любити, Києве мій!, которая с 2014 года является официальным гимном столицы Украины.

Раз в месяц в рамках проекта Шукай, где-то в Киеве появляются популярные или малоизвестные символы Киева. Это уже десятая скульптура. 

В Киеве, граммофоны появились в продаже в 1902 году в магазине под названием Депо музыкальных инструментов Г. И. [Генриха Игнатовича] Индржишека. В 1909 году при поддержке немецкой фирмы Интернациональ Экстра-Рекорд и ее главы Ернеста Гессе, Индржишек открыл на Крещатике студию звукозаписи, а в 1911 году Шулявке открылся завод грампластинок и граммофонов под названием Екстрафон. Осенью того же года в магазине Индржишека прошла первая распродажа пластинок украинского производства. 

Мы встретились с куратором Шукай Юлией Бевзенко, прогулялись возле всех скульптур и расспросили ее про концепцию проекта, его меценатов, истории символов и авторов скульптур.

 

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове