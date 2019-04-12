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Проехал на красный: на Грушевского в Киеве Lanos спровоцировал масштабное ДТП с пострадавшими

Сегодня, 11:46
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Проехал на красный: на Грушевского в Киеве Lanos спровоцировал масштабное ДТП с пострадавшими - фото

kiev.informator.ua

В центре Киева произошла авария с участием четырех автомобилей

В центре Киева на улице Грушевского произошла авария с участием четырех автомобилей, в результате которой пострадали три человека.

Как сообщает Информатор, Daewoo Lanos проехал на красный свет и спровоцировал ДТП.

По словам водителей, Lanos влетел в стоявшую на перекрестке Toyota RAV4. От удара автомобиль развернуло, после чего он врезался в стоявший Volkswagen, а также слегка задел Hyundai. Lanos же по инерции проехал еще десяток метров, прежде чем остановился.

По словам сотрудников полиции, травмы всех трех участников оказались легкими. Тем не менее, все они были госпитализированы.

Теги:   Киев ДТП

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