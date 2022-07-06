Ким о ситуации на юге: Россияне не знают точно, где есть продвижение. Для них это сюрприз 6 июля, 13:13 Продвижение украинских сил на юге Украины становится сюрпризом для оккупантов (Фото:Генштаб)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что оккупанты не знают точного размещения украинских сил на юге, а продвижение ВСУ в этом регионе чаще всего становится для них сюрпризом.

В интервью Украинской правде он отметил, что сообщается не вся информация об успехах и продвижении украинских сил, чтобы не помешать военной операции.

По его словам, сейчас линия фронта располагается на разном расстоянии от Николаева, но составляет примерно 30 км. Это почти не позволяет работать вражеской артиллерии.

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Ким подчеркнул, что Николаев — прифронтовый город, однако скопление вражеских войск под ним и подготовки к нападению власти не видят, поскольку основные силы оккупантов сосредоточены на востоке.

Ранее Ким заявлял, что кремлевский диктатор Владимир Путин не отказался от планов захватить юг Украины.

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