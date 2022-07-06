Ким о ситуации на юге: Россияне не знают точно, где есть продвижение. Для них это сюрприз

6 июля, 13:13
Продвижение украинских сил на юге Украины становится сюрпризом для оккупантов (Фото:Генштаб)

Продвижение украинских сил на юге Украины становится сюрпризом для оккупантов (Фото:Генштаб)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что оккупанты не знают точного размещения украинских сил на юге, а продвижение ВСУ в этом регионе чаще всего становится для них сюрпризом.

В интервью Украинской правде он отметил, что сообщается не вся информация об успехах и продвижении украинских сил, чтобы не помешать военной операции.

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По его словам, сейчас линия фронта располагается на разном расстоянии от Николаева, но составляет примерно 30 км. Это почти не позволяет работать вражеской артиллерии.

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Ким подчеркнул, что Николаев — прифронтовый город, однако скопление вражеских войск под ним и подготовки к нападению власти не видят, поскольку основные силы оккупантов сосредоточены на востоке.

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Ранее Ким заявлял, что кремлевский диктатор Владимир Путин не отказался от планов захватить юг Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Юг Украины Война России против Украины Виталий Ким

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