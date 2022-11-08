Попытки продвижения РФ на угледарском направлении потерпели сокрушительное поражение — военный эксперт

8 ноября, 17:32
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Украинские военные ведут огонь из миномета в Донецкой области, 6 ноября (Фото:Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

Украинские военные ведут огонь из миномета в Донецкой области, 6 ноября (Фото:Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью Радио НВ рассказал о сокрушительном поражении попыток РФ продвинуться на угледарском направлении.

«Все попытки вооруженных сил РФ в моменте продвижения, а это угледарское направление, потерпели сокрушительное поражение. В настоящее время создаются попытки взять в оперативное окружение подразделения ВСУ, которые сосредоточены в районе Угледара. А происходящее мы уже увидели. По сути, многочисленные потери среди личного состава, причем элитных подразделений вооруженных сил РФ», — заявил Снегирев Радио НВ.

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https://www.youtube.com/watch?v=G88zY-uAiK0&t=1s

По его словам, такие потери говорят о том, что подразделения так называемого второго армейского корпуса «ЛНР» и мобилизованные на территории РФ не способны прорвать линию обороны ВСУ.

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«И бросают в качестве штурмовых отрядов, как я уже говорил, подразделения морской пехоты. То есть это свидетельствует о дезорганизации управления вооруженными силами РФ. Невозможность выполнения даже задач на тактическом уровне, не говоря уже об оперативно-стратегическом», — добавил военный эксперт.

3 ноября пресс-секретарь Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что российские оккупанты пытаются оцепить украинских военных возле Угледара в Донецкой области, но несут большие потери.

По его словам, оккупационные войска РФ несколько дней подряд пытаются атаковать на Угледарском направлении, в частности, в районе села Павловка.

Военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ направили губернатору Приморья Олегу Кожемяку письмо с жалобами о больших потерях под селом Павловка в Донецкой области, сообщали российские СМИ. В письме морпехи утверждают, что за четыре дня потеряли «около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести».

В минобороны РФ заявили, что ни о каком недовольстве со стороны военных им якобы ничего неизвестно, а ситуацию на Угледарском направлении там назвали «эффективным наступлением».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Донецкая область Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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