Фермерские продукты. Где и когда на этой неделе в Киеве пройдут продуктовые ярмарки — полный список адресов 7 ноября, 19:09 Расписание продуктовых ярмарки на 8−13 ноября 2022 (Фото:pixabay.com)

Несмотря на похолодание и российские ракетные обстрелы, в начале ноября в Киеве запланированы продовольственные ярмарки .

КГГА разрешает проведение продуктовых ярмарки в течение недели 8-13 ноября. Они будут проходить каждый день в разных районах с учетом уровня опасности и размещения стратегических объектов рядом.

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Как сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства, они будут проходить в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.

Продуктовые ярмарки в Киеве 8-13 ноября ― расписание

8 ноября вторник:

в Голосеевском районе – просп. Науки, 88;

в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47;

в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Рене Декарта ( бывшая ул. Кулибина);

бывшая ул. Кулибина); в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера по улицам Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94

9 ноября среда:

в Голосеевском районе - Стратегическое шоссе ( в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);

в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской); в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;

в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;

в Печерском районе – ул. Большая Васильковская ( в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака); в Подольском районе - просп. Правды, 5-11;

в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака); в Подольском районе - просп. Правды, 5-11; в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8

10 ноября четверг:

в Голосеевском районе – ул. Ломоносова ( в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской); в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47; в Днепровском районе - б-р Перова, 8-10;

в Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6-8;

в Подольском районе – ул. Юрковская ( в пределах улиц Туровской и Межигорской);

в пределах улиц Туровской и Межигорской); в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Рене Декарта ( бывшая ул. Кулибина).

11 ноября пятница:

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;

в Деснянском районе – ул. Шлем-Алейхема ( в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины); в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;

Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8;

в Соломенском районе – ул. Образования ( в пределах просп. Воздухофлотского и ул. Вузовской); пров. Кузнечный ( в пределах улиц Металлистов и Семьи Бродских);

в пределах просп. Воздухофлотского и ул. Вузовской); пров. Кузнечный в пределах улиц Металлистов и Семьи Бродских); в Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 ( возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера по улицам Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94

12 ноября суббота:

в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;

в Деснянском районе – ул. Лесковская ( в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. Марины Цветаевой ( в пределах ул. Николая Закревского и просп. Червоной Калины);

в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. Марины Цветаевой в пределах ул. Николая Закревского и просп. Червоной Калины); в Днепровском районе – б-р Амвросия Бучмы, 2-10;

в Подольском районе – просп. Степана Бандеры ( возле Куреневского парка);

возле Куреневского парка); в Святошинском районе – ул. Семашко, 10 в Соломенском районе – ул. Стадионная ( в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановской);

в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановской); в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

13 ноября воскресенье:

в Голосеевском районе – ул. Самойла Кошки ( в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);

в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна); в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского ( в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в пределах улиц Радужной и Старосельской); в Печерском районе – ул. Джона Маккейна ( в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко ( бывшая ул. Чигорина);

в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко бывшая ул. Чигорина); Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.эк5.

Напомним, что с июня летом на ВДНХ проводятся ярмарки от украинских производителей .