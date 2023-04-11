«Преодолели кризисную ситуацию». Почему и из какого числа в Киеве приостановят выдачу продуктовых наборов для переселенцев 11 апреля, 16:09 В Киеве прекращают выдачу продуктовых наборов для переселенцев (Фото:AndrewLozovyi/depositphotos)

Переселенцы в Украине вынуждены были искать новое убежище в других регионах Украины, где не было военных действий и где можно найти работу и жилье. В Киеве зарегистрировано около 230 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Правительство Украины и разные благотворительные организации пытаются предоставить переселенцам необходимую помощь. Одним из таких мер является предоставление продуктовых наборов и других предметов первой необходимости, чтобы обеспечить людей базовыми вещами для жизни. Также правительство разработало программу социальной поддержки для переселенцев, включающую помощь в нахождении работы, жилья и оказания медицинской помощи.

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Что входит в продуктовый набор для ВПЛ

Продуктовые наборы для переселенцев могут содержать различные продукты в зависимости от потребностей и возможностей оказывающих помощь организациям. Однако, основными продуктами, обычно включающимися в такие наборы являются:

Базовые продукты питания: это могут быть рис, пшено, гречка, макаронные изделия, мука, сахар, растительное масло и т.д.

Консервированные продукты: консервированные овощи и фрукты, рыбный консервированный продукт, консервированное мясо, каши и супы в банках.

Продукты для приготовления: соль, перец, специи, соусы, томатная паста, сливки и т.д.

Молочные продукты: молоко в порошке, творог, сливочное масло, йогурт.

Крупы и бобовые: горох, фасоль, чечевица, гречка, перловая крупа, ячневая крупа.

Кондитерские изделия: конфеты, печенье, шоколад, мед.

Эти продукты могут варьироваться в зависимости от потребностей и привычек переселенцев, а также могут включать в себя дополнительные предметы первой необходимости, например посуду, постельное белье, средства гигиены и прочее. В состав продуктового набора также могут быть добавлены рекомендации по способам приготовления и хранения продуктов для обеспечения наиболее эффективного использования ресурсов.

Почему прекращается выдача продуктовых наборов для переселенцев в Киеве

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил , что в Киеве все внутренне перемещенные лица, которые после 24 февраля 2022 года зарегистрировались и обратились в социальные службы, получили продуктовые наборы, которые предусматривает государственная программа по обеспечению ВПЛ.

«В столице на сегодняшний день зарегистрировано почти 230 тысяч внутренне перемещенных лиц. В то же время к нам обратились за получением продуктовых наборов чуть более 100 тысяч ВПЛ. В рамках государственной программы обеспечения внутренне перемещенных лиц мы полностью выполнили свои обязательства как перед государством, так и зарегистрировавшимися и подавшими заявки. Программа предусматривала выдачу продуктовых наборов в первую очередь в том случае, когда город не может обеспечить нормальное функционирование продуктовых сетей или ограниченная доставка товаров. С 10 апреля 2023 г. прием новых заявок на выдачу продуктовых наборов прекращается. Мы понимаем важность данной программы поддержки и готовы ее восстановить в любой момент, если такое решение будет принято на государственном уровне», – сообщил Валентин Мондриевский.

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Он добавил, что преимущественно именно в период с марта по май 2022 года оставшиеся в Киеве и внутренне перемещенные лица, которых приютила столица, воспользовались помощью Гуманитарного штаба столицы: «Мы разработали эффективный механизм поддержки тех, кто остался в Киеве и оказался в затруднительном положении. Более того, в городе в считанные дни преодолели кризисную ситуацию, когда из-за оккупации части области и боевых действий возле столицы фактически работало ограниченное количество магазинов и отсутствовала поставка продуктов. Социальные службы по сотрудничеству с Гуманитарным штабом Киева ежедневно работали на приемке и распределении продуктов и средств гигиены в десяти районах столицы, обеспечивая всем необходимым горожан», — подчеркнул Валентин Мондриевский.