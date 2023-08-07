Продуктовые ярмарки. Стало известно, когда разрешат продавать в Киеве мясо, колбасу, молоко и рыбу 7 августа, 10:15 На ярмарках в Киеве снова можно продавать мясо, колбасу, молоко и рыбу (Фото:timolina / depositphotos.com)

В Киеве с 8 августа на лотках сезонных и сельскохозяйственных ярмарок снова начнут продавать свежее мясо, мясопродукты, колбасные изделия, молоко, кондитерские изделия, рыбу и морепродукты.

Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

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С 8 августа, на лотках сезонных и сельскохозяйственных ярмарок снова начнут продавать:

— свежее мясо;

— мясопродукты;

— колбасные изделия;

— молоко;

— молочную продукцию;

— кондитерские изделия;

— живую и свежемороженую рыбу;

— морепродукты.

Важно отметить, что продавать все эти товары разрешено только при соблюдении необходимого температурного режима.

На организаторов ярмарок возложена ответственность за обеспечение надлежащей организации торговли, соблюдение требований законодательства Украины по вопросам пищевых продуктов, защиты прав потребителей, а также соблюдение правил торгового обслуживания и государственных санитарных норм.

Напомним, что запрет на продажу скоропортящихся продуктов был введен с 4 июля.

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