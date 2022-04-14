На Южнобугском направлении продолжаются бои за Александровку — Генштаб
Оккупанты пытаются возобновить наступление (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении российские оккупанты принимают меры по восстановлению боеспособности и пополнению боеприпасов.
Об этом сообщает Генштаб.
Кроме того, армия РФ ведет боевые действия в районе Александровки.
Также пытается возобновить наступление с целью возвращения утраченных позиций в районе Осокоровки.
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