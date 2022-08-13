Продолжаются жесткие бои в направлениях Песок, Марьинки, Александрополя, Красногоровки и Авдеевки — Генштаб 13 августа, 19:50 Украинские защитники уже 171-е сутки продолжают защищать Украину от российской агрессии (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ отбтлт наступления российских оккупантов на Славянском, Бахмутском и Краматорском направлениях. В то же время продолжаются жесткие бои в направлениях Песок, Марьинки, Александрополя, Красногоровки и Авдеевки.

О ситуации на фронте сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 171-х суток противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

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На Северском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных калибров по районам населенных пунктов Сеньковка, Гремяч и Пушкари в Черниговской области и Басовка и Кондратовка Сумской области. Провел воздушную разведку пограничных районов беспилотными летательными аппаратами.

На Харьковском направлении враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Прудянка, Русская Лозовая, Черкасские и Русские Тишки, Петровка, Старый Салтов, Ивановка, Гусаровка, Лебяжье и Коробочкино. Нанес авиаудары возле Старого Салтова, Гусаровки и Мосьпаново. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Питомник. Украинские воины достойно встретили оккупантов — нанесли потери и заставили бежать.

На Славянском направлении враг осуществлял огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Вернополья, Богородичного, Большой Камышевахи, Довгенького, Краснополья, Долины и Дибровного. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Залиман. Недалеко от Новой Дмитровки и Долины пытался прорвать оборону украинских войск, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении противник привлек ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Краматорска, Верхнекаменского, Северского, Григорьевки и Кривой Луки.

Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение вблизи Ивано-Дарьевки и Выемки. Получил жесткий отпор и отступил.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры вблизи Часового Яра, Бахмута и еще семи населенных пунктов. Враг нанес авиационных удары неподалеку от Яковлевки, Спорного, Веселой Долины, Кодемы, Соледара, Бахмута, Зайцево и Бахмутского.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться у Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцево, успеха не имел. В отдельных районах продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и реактивной артиллерии районы населённых пунктов Курахово, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка и Александрополь. Нанес авиаудар возле Марьинки.

Наступательными действиями оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песок. Продолжаются жесткие бои.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял огневое поражение неподалеку от Владимировки, Павловки, Угледара и ряда других населенных пунктов. Нанес авиационные удары по районам Новоселки, Павловки, Владимировки и Червоного.

Попытки захватчиков улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Новоселки потерпели крах.

На Южнобугском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Степной Долины, Парутино, Прибугского и других. Авиация противника действовала возле Андреевки, Осокоровки, Белой Криницы и Лозового.

Оккупанты безрезультатно попытались продвинуться в районах населенных пунктов Лозовое и Широкое. С потерями отступили.

Продолжаются авиационные и ракетные удары российских оккупантов по объектам на территории Украины.



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