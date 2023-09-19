«Продолжается расследование». Стратком ВСУ прокомментировал материал NYT об ударе по рынку в Константиновке «неисправной украинской ракетой» 19 сентября, 13:23 Последствия российского удара по Константиновке, 6 сентября (Фото:Volodymyr Zelenskiy Via Telegram/via REUTERS)

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ просят дождаться официальных результатов расследования по факту ракетного удара по рынку в городе Константиновка Донецкой области 6 сентября, сообщает УП.

В Страткоме отметили, что с целью выяснения обстоятельств ракетного удара, Служба безопасности Украины 6 сентября начала уголовное производство по ст. 438 Нарушение законов и обычаев войны.



Видео дня

«Сейчас идет официальное расследование. До его завершения, по закону, комментирование любых деталей относительно инцидента запрещается и является нецелесообразным», — отметили в управлении.

Кроме того, в Страткоме добавили, что любыми комментариями или предположениями «могут воспользоваться и обязательно воспользуются российские пропагандисты».

Ранее газета The New York Times сообщила, что ракетный удар 6 сентября по рынку в Константиновке, когда 16 человек погибли и 37 получили ранения, стал результатом неисправности ракеты украинской ПВО, выпущенной из ЗРК Бук.

Отмечается, что удар был «трагической неудачей». Некоторые эксперты отмечают, что такие ракеты могут сбиваться с курса по разным причинам, в частности из-за неисправности электроники.

6 сентября по рынку в Константиновке попала ракета. Тогда отмечалось, что есть несколько версий относительно типа вооружения, которым был нанесен удар, в частности артиллерийский обстрел.