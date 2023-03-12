Прежде всего, семьи с детьми и маломобильные люди. В Харьковской области продолжается обязательная эвакуация — ОВА

12 марта, 07:57
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Последствия обстрела Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Последствия обстрела Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В Харьковской области происходит обязательная эвакуация Купянского района из-за активных боевых действий.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

По его словам, линия фронта проходит именно по Купянскому направлению, что делает его самым горячим. Враг ежедневно обстреливает населенные пункты Купянской общины. Поэтому продолжается эвакуация оттуда гражданского населения, прежде всего семей с детьми и маломобильных людей.

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"Усилиями ОВА и с помощью волонтерских организаций мы вывозим всех, кто хочет покинуть опасные места", - сказал Синегубов.

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По его словам, все эвакуированные люди получают гуманитарную помощь и бесплатное жилье в относительно безопасных районах Харьковской области или за пределами области. К примеру, город Житомир готов разместить в достаточно комфортных условиях 500 семей с детьми из Купянска.

Войска РФ в течение пятницы, 11 марта, обстреляли по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего ранен гражданский.

Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьковскую область. В частности, в ночь на 9 марта захватчики атаковали Харьков 11 ракетами, в результате чего в городе были проблемы со светом, водой и отоплением, остановили работу метро, троллейбусов и трамваев.

https://www.youtube.com/embed/4q6qMMPJEPY
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Эвакуация Харьковская область Олег Синегубов Купянск Война России против Украины

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