Военное положение: когда оно заканчивается и могут ли его продлить

1 августа, 00:18
Поврежденная обстрелом рашистов школа в Чугуеве Харьковской области, 25 июля (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Поврежденная обстрелом рашистов школа в Чугуеве Харьковской области, 25 июля (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В настоящее время военное положение в Украине действует до 23 августа 2022 года. На данный момент, до этого же дня должна продолжаться и всеобщая мобилизация.

Военное положение предусматривает возможность, в частности, введения комендантского часа и пропускного режима, запрета проведения массовых мероприятий, проверки вещей и документов, конфискации имущества для нужд обороны с компенсацией владельцам, нарушения права на тайну переписки и телефонных разговоров.

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Вероятно, до 23 августа Рада продлит действие военного положения — ведь боевые действия продолжаются и самый оптимистичный срок завершения войны, который озвучивали президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников — конец года.

В то же время военный эксперт Петр Черник не считает, что война закончится быстро. По его прогнозам, осенью должна наступить оперативная пауза, а «спустя какое-то время, полгода-год, трудно сказать, может пять, а то и 10» должна состояться повторная война между Украиной и РФ.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Военное положение Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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