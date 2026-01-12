Автоматы, гранаты и тысячи патронов. СБУ заявила о разоблачении группировки, которая хотела продать одну из крупнейших партий «трофейного» оружия
В СБУ рассказали, что участников преступной группировки разоблачили в Киевской и Днепропетровской областях (Фото: СБУ)
Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили преступную группировку, которая пыталась нелегально продать одну из крупнейших партий «трофейного» оружия за время большой войны.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 12 января.
В СБУ рассказали, что участников преступной группировки разоблачили в Киевской и Днепропетровской областях. Правоохранители задержали организатора группы, двух его сообщников и трех уголовников, которые пытались сбыть оружие.
По данным СБУ, у фигурантов изъяли:
- 75 образцов стрелкового оружия, в том числе автоматы Калашникова;
- 38 боевых гранат:
- более 20 взрывателей;
- два гранатомета;
- 13 тысяч патронов.
Согласно материалам дела, сначала участники группы скрыто вывозили оружие из фронтовых районов и складывали его в схронах.
После этого злоумышленники оборудовали в собственных домах подпольные цеха для восстановления поврежденного оружия. Новые компоненты они заказывали через специализированные интернет-платформы.
Восстановив боевые свойства вооружений, злоумышленники нашли клиентов для продажи. Ими оказались представители местных криминальных кругов, которые могли использовать оружие для совершения преступлений, считают в СБУ.
СБУ и Нацполиция разоблачили участников группировки еще на этапе подготовки оружия к продаже. Правоохранители задержали всех фигурантов во время передачи боевых образцов.
Во время обысков в подпольных мастерских и помещениях у злоумышленников изъяли 13 тысяч патронов различного калибра и крупные суммы наличных.
Задержанным объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до семи лет тюрьмы.