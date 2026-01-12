Автоматы, гранаты и тысячи патронов. СБУ заявила о разоблачении группировки, которая хотела продать одну из крупнейших партий «трофейного» оружия

В СБУ рассказали, что участников преступной группировки разоблачили в Киевской и Днепропетровской областях (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили преступную группировку, которая пыталась нелегально продать одну из крупнейших партий «трофейного» оружия за время большой войны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 12 января.

В СБУ рассказали, что участников преступной группировки разоблачили в Киевской и Днепропетровской областях. Правоохранители задержали организатора группы, двух его сообщников и трех уголовников, которые пытались сбыть оружие.

Реклама

По данным СБУ, у фигурантов изъяли:

75 образцов стрелкового оружия, в том числе автоматы Калашникова;

38 боевых гранат:

более 20 взрывателей;

два гранатомета;

13 тысяч патронов.

Фото: СБУ

Согласно материалам дела, сначала участники группы скрыто вывозили оружие из фронтовых районов и складывали его в схронах.

После этого злоумышленники оборудовали в собственных домах подпольные цеха для восстановления поврежденного оружия. Новые компоненты они заказывали через специализированные интернет-платформы.

Фото: СБУ

Восстановив боевые свойства вооружений, злоумышленники нашли клиентов для продажи. Ими оказались представители местных криминальных кругов, которые могли использовать оружие для совершения преступлений, считают в СБУ.

СБУ и Нацполиция разоблачили участников группировки еще на этапе подготовки оружия к продаже. Правоохранители задержали всех фигурантов во время передачи боевых образцов.

Фото: СБУ

Во время обысков в подпольных мастерских и помещениях у злоумышленников изъяли 13 тысяч патронов различного калибра и крупные суммы наличных.

Задержанным объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до семи лет тюрьмы.