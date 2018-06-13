13 июня 2018, среда

Продажа ребенка за $5 тысяч в Черкассах: суд отправил под домашний арест мать новорожденной девочки

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Девочку пытались продать на выходе из роддома
Фото: Вячеслав Аброськин via Facebook

Девочку пытались продать на выходе из роддома

Приднепровский районный суд Черкасс отправил под домашний арест женщину, которая пыталась продать свою новорожденную дочь за пять тысяч долларов.

Как сообщает ТСН, суд разрешил ей не носить электронный браслет. 

Сторона обвинения заявила о несогласии с решением и будет подавать апелляцию в течение пяти дней.

Прокуроры заявляли, что женщина не будет придерживаться этого обязательства, так как ранее редко появлялась дома.

Ранее сообщалось, что в Черкассах жительница области пыталась продать свою новорожденную дочь за пять тысяч долларов. Отдать ребенка она пыталась на выходе из роддоме.

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