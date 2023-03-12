Для поддержки экономики. В Херсонской области на месяц отменяют сухой закон 12 марта, 18:25 Алкоголь (Фото:robyrad/pixabay.com)

Совет обороны Херсонской области решил с 15 марта на месяц отменить сухой закон.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.



По его словам, торговля алкогольными напитками будет разрешена на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства с 10:00 до 15:00.

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Однако продажа алкоголя военным и правоохранителям будет под запретом.

Как отметил Прокудин, решение отменить сухой закон было принято, чтобы помочь восстановлению экономики региона.

«Это было непростое решение Совета обороны — в области много людей с оружием, постоянные обстрелы, и гражданские должны трезво оценивать опасность. В то же время, процветание нелегальной торговли, прямые доставки из Николаева и даже появление так называемых алколомбардов значительно ухудшают криминогенную и экономическую ситуацию», — сказал глава ОВА.

В ноябре 2022 года в Херсоне запретили продажу и изготовление алкоголя. Это произошло после деоккупации города.