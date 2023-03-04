Изъято более 1400 боеприпасов. В Одесской области разоблачили мужчину на нелегальной продаже огнестрельного оружия и снарядов

4 марта, 13:55
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Изъяты боеприпасы в Одесской области (Фото:Госпогранслужба Украины/Telegram)

Изъяты боеприпасы в Одесской области (Фото:Госпогранслужба Украины/Telegram)

В Одесской области украинские пограничники и полисмены разоблачили бизнес по нелегальной продаже огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что нелегальной торговлей занимался 30-летний мужчина из Николаева. Правонарушитель искал «клиентов» преимущественно через знакомых, в том числе и среди уголовников.

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Мужчину задержали на горячем, по месту жительства проведен обыск и изъято более 1400 боеприпасов различных калибров и карабин Сайга-410, добавили в Госпогранслужбе.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Одесская область Госпогранслужба Украины Огнестрельное оружие Боеприпасы Национальная полиция Украины

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