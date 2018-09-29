Пробная война. 15 лет назад Россия попыталась захватить украинский остров Тузла

Владимир Путин на острове Тузла в 2016 году - в ходе сооружения там опор Керченского моста

Ровно 15 лет назад, 29 сентября 2003 года, Россия начала активную фазу строительства дамбы к украинскому острову Тузла. За считанные дни это событие переросло в крупнейший кризис российско-украинских отношений на тот момент.

"Конфликт по поводу принадлежности острова Тузла в Керченском проливе стал пробной войной со стороны России", - заявил в 2015 году экономист Андрей Илларионов, экс-советник российского президента Владимира Путина, представляя в Атлантическом совете США свой доклад о многолетней подготовке Москвы к аннексии Крыма.

Сегодня на острове Тузла стоят опоры Керченского моста, построенного Россией и открытого в мае 2018 года. Однако 15 лет назад Украине удалось отстоять свою территорию. НВ напоминает, как это было.

Что представляла собой Тузла на момент конфликта

Остров Тузла вошел в состав Украины вместе с Крымом в 1954 году по решению президии Верховного совета СССР. Сам остров появился в 1925 году: сильный шторм размыл косу на Таманском полуострове РФ, в результате чего образовался отдельный небольшой кусочек суши длиной около 6,5 км и шириной 500 м. В 1941 году этот новообразованный остров был передан в состав Крымской АССР и позже вместе с ней стал частью Украины.

Граница оставляет за Украиной судоходную часть Керченского пролива / Скриншот телеканала ICTV

До того, как осенью 2003 года Тузла стала объектом территориальных претензий России, остров никогда не фигурировал в большой политике. 15 лет назад там проживало всего около 30 семей, преимущественно рыбаков – такие данные озвучил Сергей Куницын, глава Совета министров Автономной Республики Крым, на заседании украинского парламента 22 октября 2003-го.

Особенность ситуации заключалась также в том, что от Крыма (территория Украины) Тузлу отделяет судоходный канал, а от Таманского полуострова (территория РФ) – мелководный, подходящий лишь для прохода небольших рыболовецких лодок.

Какие действия предприняла Россия

С 20-х чисел сентября 2003 года РФ без предупреждения начала подготовительные работы к сооружению насыпной дамбы, которая должна была соединить Таманский полуостров с Тузлой, то есть фактически сделать украинский остров частью материковой России.

За сутки с российской стороны разгружали до 700 грузовиков с необходимыми материалами, строители дамбы работали в три смены

Активная фаза строительства началась 29 сентября и продолжалась вплоть до урегулирования конфликта 23 октября. Работы вели сверхвысокими темпами. По данным ВМС Украины, за сутки с российской стороны разгружали до 700 грузовиков с необходимыми материалами, строители работали в три смены. В день сооружали около 150 м дамбы.

Кроме того, с началом строительства дамбы Россия активизировала свою военную активность в регионе. В территориальные воды Украины, близ Керчи, входили боевые корабли Новороссийской военно-морской базы, а российские морские пехотинцы и десантники начали учения с боевой стрельбой на Таманском полуострове.

Чем Москва аргументировала строительство дамбы

Одновременно в информационном поле России широко распространялось утверждение, что Тузла является исконной частью российской территории, а потому ее возврат законен и обоснован.

В противовес документам, подписанным в 1940-50-е годы, Москва отказывалась признать Тузлу островом, настаивая на том, что это коса и что Украине была передана лишь континентальная часть Крыма.

"Это косичка, действительно, коса, ленточка песка, […] которая уходит далеко в море, вот и все, просто сейчас она восстанавливается, ее соединение с Таманским полуостровом. Работа идет, поднимается ее уровень над уровнем моря, это совершенно законного рода вид работ", - заявлял в октябре 2003 года в эфире Эхо Москвы Дмитрий Рогозин, на тот момент председатель комитета Госдумы по международным делам.

Россия также требовала совместного использования Азово-Керченской акватории и соглашалась установить границу с Украиной лишь по дну, но не по воде.

В то же время украинская сторона категорически возразила против позиции России. Киев настаивал на том, что согласно действующим договорам и международному праву госграница проходит между Тузлой и Таманским полуостровом РФ. Таким образом, Тузла безоговорочно являлась частью украинской территории - как и судоходная часть Керченского пролива между Крымом и Тузлой.

Как отреагировал Киев

Беспрецедентные действия России вызвали однозначную негативную реакцию даже в разобщенной на тот момент украинской политической среде (события происходили за год до президентских выборов 2004 года и Оранжевой революции). Строительство дамбы к Тузле было расценено как прямая угроза территориальной целостности Украины.

Общественный протест в Киеве против попытки аннексии Тузлы в 2003 году / Фото ЕРА

"Тузла сегодня – это не просто провокация, это предупреждение Европе. И это требование осознания гражданами Украины необходимости пробуждения самосознания", - заявлял тогда Борис Тараюск, глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции.

Тузла - это не просто провокация, это предупреждение Европе

Украинская сторона направила ноту протеста в МИД России и стянула к Тузле дополнительные силы. На острове разместили усиленный контингент пограничников, переоборудовали пограничный пост и начали срочной сооружение пограничной заставы.

К месту конфликта привели корабли и катера украинских военно-морских сил.

"Керченский полк Национальной гвардии [...] развернул свои реактивные установки на боевых позициях", - напоминает о событиях 15-летней давности ВМС Украины. Украинские военные были готовы открыть огонь в случае нарушения госграницы.

Чем завершился конфликт

Леонид Кучма, президент Украины на тот момент, прервал свой визит в Латинскую Америку и срочно вернулся в Украину, чтобы найти решение конфликта. Кроме того, он демонстративно проконтролировал сооружение украинского пограничного поста на Тузле и осмотрел в бинокль строительство российской дамбы. Глава МИД Украины Константин Грищенко пытался урегулировать конфликт в ходе переговоров в Москве 6 октября.

Президент Украины Леонид Кучма на острове Тузла в 2003 году / Скриншот телеканала ICTV

22 октября, когда российским строителям оставалось около 100 м до украинской границы, Верховная Рада провела специальное заседание по кризису вокруг Тузлы. Выступая на этом заседании, крымский премьер Куницын признал ситуацию критической и назвал ее "моментом истины" в отношениях с Москвой.

До экзамена на зрелость российско-украинских отно­шений осталось немногим более 100 метров. Мы на пороге момента истины

"Хочу вам сказать, что до экзамена на зрелость российско-украинских отно­шений на данную минуту осталось немногим более 100 метров. [...] Как должны действовать завтра украинские пограничники - пацаны, которые там стоят, если произойдет пересечение государственной границы? [...] Мы на пороге момента истины. Завтра дамба будет на российско-украинской границе, и мы все должны отдавать себе отчет, что надо принимать решение", - обратился он к депутатам.

На следующий день, 23 октября 2003 года, Кучма провел прямые переговоры с Путиным, после чего строительство дамбы было остановлено. Об окончательном прекращении строительства в ноябре договорились премьер-министры Украины и России.

Однако несмотря многочисленные двусторонние консультации, прошедшие в следующие годы, Москва так и не сочла решенным вопрос о госгранице и разделе акватории Керченского пролива.

Аннексия Тузлы в 2018 году

В апреле 2018 года так называемое правительство аннексированного Россией Крыма приняло решение передать в собственность РФ земельный участок на острове Тузла площадью более 6,5 тыс. кв м.

В ответ украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц осудило этот шаг и призвало международное сообщество не признавать факт передачи России части острова Тузла.

Экс-министр иностранных дел Константин Грищенко в комментарии Радио НВ заявил, что Тузла остается украинской и подобные действия так называемого совета министров Крыма не будут иметь никаких правовых последствий с международной точки зрения.

"После аннексии Крыма ситуация по острову Тузла остается в принципе такой же, как и с Крымом – незаконная аннексия. Все!" - резюмировал Грищенко, участвовавший в урегулировании ситуации вокруг Тузлы в 2003 году.

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