«Нужна минимизация потерь». Дестабилизируют не ракеты РФ, а проблемы внутри — интервью NV с Бутусовым о недостатках украинской армии

31 июля, 08:46
NV Премиум
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Украинские военнослужащие ведут огонь из американской 155-мм башенной самоходной гаубицы в Харьковской области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские военнослужащие ведут огонь из американской 155-мм башенной самоходной гаубицы в Харьковской области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Автор: Алексей Тарасов

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV рассказал о проблемах большой мобилизованной украинской армии и о преимуществе, которое мы должны использовать для победы над Россией.

 — Можем ли мы утверждать, что именно на этой неделе дважды были самые меткие прилеты дронов по столице России?

— Важна ситуация с дронами. Думаю, что важно, что у нас есть средства, [которые позволяют] дотянуться до российской столицы. Я думаю, что это новый фактор. И я очень рад, что в этом году это уже стало системным явлением.

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— Действительно ли возможно перенести войну на территорию России только за счет дронов? Не имея ракет и того вооружения, которым Россия бьет по нашей земле?

— Конечно, наши возможности значительно более ограничены по сравнению с Россией, чтобы наносить большие удары, симметричные.

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Но для нас основное сейчас в войне — победа. Она заключается не в том, что нам не хватает какого-то вооружения. Наша основная проблема и основной путь к победе — это упорядочить и организовать собственные действия. У нас основные проблемы, основные потери и основной фактор дестабилизации Украины — это не российские удары, а наши собственные проблемы в организации, управлении и применении.

— Что вы имеете в виду?

Теги:   Россия Украинская армия Украина-Россия Интервью NV Москва Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Юрий Бутусов Радио NV Война России против Украины силы обороны удары по Москве дроны в Москве беспилотники в Москве

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