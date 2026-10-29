Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов в интервью Radio NV заявил, что проблемы с мобилизацией были заложены еще в начале 2022 года.

«Когда начались провалы (в организации мобилизации в Украине — ред.) и фактически были заложены эти проблемы? Я убежден, что это началось тогда, когда еще в начале 2022 года повестки начали вручать как наказание. И, по существу, транслировали и закладывали простую аналогию, что повестка — это наказание. Именно тогда почему-то верховный главнокомандующий не вмешался и не сказал, что это делать просто в принципе нельзя. Таких ошибок было очень много», — заявил Леонов в эфире Radio NV.

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Изменения в бронировании от мобилизации — главное

О том, что Кабмин меняет правила бронирования, стало известно 13 октября: народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что правительство приняло соответствующее постановление. Однако через два дня документ так и не был опубликован.

16 октября премьер-министр Сергей Корецкий объяснил, что правительство пересматривает систему бронирования из-за «масштабных злоупотреблений», и заверил, что радикальных изменений для оборонных и энергетических предприятий не будет.

23 октября Корецкий сообщил, что правительство окончательно согласовало изменения, и назвал их сложными, но необходимыми. По его словам, критичность предприятия больше не должна зависеть от его экономических показателей. Критическими должны считаться реально работающие на оборону и экономику отрасли: оборонная промышленность, энергетика, связь, логистика, жилищно-коммунальное хозяйство.

24 октября 2026 года Кабмин ограничил бронирование на оборонных и энергетических предприятиях до 95% работников.

26 октября Корецкий обратился к бизнесу с призывом «придумать совместно новую социальную модель, когда пусть все будут забронированы, но предприятия дают прогнозируемую мобилизацию людей в армию».

«Это идеалистическая модель. Если бы можно было найти такое решение, то пропала бы необходимость искать людей по улицам. А если бизнес, предприниматель, менеджер, руководитель берет на себя такое обязательство, то не нужно вообще ничего, это новый общественный договор. Но не думать, не готовиться к этому — это суперстратегическая ошибка», — заявил премьер-министр.