Несмотря на проблемы с энергоснабжением, только 7% украинцев готовятся к переезду зимой — МОМ

15 декабря, 04:57
Поделиться:
43% домохозяйств в Украине исчерпали свои сбережения (Фото:ukraine.iom.int)

43% домохозяйств в Украине исчерпали свои сбережения (Фото:ukraine.iom.int)

На фоне проблем с энергоснабжением, вызванных ракетными ударами РФ, всего 7% граждан Украины активно готовятся к переезду в другое место на период зимы.

Об этом идет речь в отчете Международной организации по миграции.

Результаты опроса, проведенного организацией, показали, что даже в случае длительного отсутствия основных коммунальных услуг без информации о сроках их восстановления, 2/3 респондентов заявили, что не покинут свои дома.

Видео дня

Читайте также:
Восстановление своими ресурсами. Как Украина ремонтирует энергосистему и когда будет использовать западное оборудование — интервью

Глава представительства МОМ в Украине Ан Нгуен подчеркнула, что 40% населения Украины нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

По данным организации, 43% домохозяйств в Украине исчерпали свои сбережения, а 63% опрошенных рассказали, что ограничивают потребление газа, электричества и твердого топлива.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Энергетика Электроэнергия Война в Украине Энергетическая стратегия Украины Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X