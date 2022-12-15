Несмотря на проблемы с энергоснабжением, только 7% украинцев готовятся к переезду зимой — МОМ 15 декабря, 04:57 43% домохозяйств в Украине исчерпали свои сбережения (Фото:ukraine.iom.int)

На фоне проблем с энергоснабжением, вызванных ракетными ударами РФ, всего 7% граждан Украины активно готовятся к переезду в другое место на период зимы.

Об этом идет речь в отчете Международной организации по миграции.



Результаты опроса, проведенного организацией, показали, что даже в случае длительного отсутствия основных коммунальных услуг без информации о сроках их восстановления, 2/3 респондентов заявили, что не покинут свои дома.

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Глава представительства МОМ в Украине Ан Нгуен подчеркнула, что 40% населения Украины нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

По данным организации, 43% домохозяйств в Украине исчерпали свои сбережения, а 63% опрошенных рассказали, что ограничивают потребление газа, электричества и твердого топлива.