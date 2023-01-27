Зеленский назвал регионы, где самая сложная ситуация с электричеством

27 января, 00:57
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Россия нанесла новую массированную атаку по Украине 26 января (Фото:REUTERS / Vladyslav Sodel)

Россия нанесла новую массированную атаку по Украине 26 января (Фото:REUTERS / Vladyslav Sodel)

В настоящее время ограничение поставок электроэнергии есть в большинстве регионов Украины. Ремонтные бригады работают на всех местах, где были попадания.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время видеообращения.

«Самая сложная ситуация — в Одесской, Львовской, Винницкой, Киевской, Сумской и Полтавской областях», — отметил глава государства.

Видео дня

Зеленский указал, что энергетики, коммунальщики и все, кто вовлечен в стабилизацию энергосистемы, будут делать все необходимое, чтобы восстановить генерацию и технические возможности снабжения.

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«Благодарю всех, кто занимается этой работой. Благодарю также всех в мире, кто помог и помогает Украине энергетическим оборудованием. Каждой стране, каждой компании и каждому человеку – тем миллионам наших друзей, кто через United24 или через другие инструменты поддержки доказывает, что российский террор должен проиграть», – добавил президент.

Россия нанесла новую массированную атаку по Украине: после ночных ударов иранскими дронами утром 26 января Россия обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами.

Утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога, она длилась около четырех часов, до 12:08. Ночью Россия атаковала Украину иранскими дронами, были сбиты все 24, из них около 15 – в небе над Киевом.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Электроэнергия Отключения света Война в Украине Подача электроэнергии Война России против Украины

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