Не хватает младших командиров. У оккупантов кадровые проблемы на Донбассе — ГУР 27 января, 12:20 Оккупанты (Фото:ГУР)

По данным украинской разведки, у российских оккупантов существуют серьезные проблемы с количеством командиров на уровне взводов и рот, которые воюют в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в передовых подразделениях оккупационных войск не хватает около 40% младших командиров.

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«Российская Федерация будет продолжать наступательные действия, потому что она не достигла своей основной цели — полной оккупации Донецкой и Луганской областей. И именно в находящихся там подразделениях мы наблюдаем, что оккупанты имеют серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты. Стоящие на первой линии не хотят воевать, идти в наступление, многие хотят себя покалечить, чтобы вернуться на территорию России и уже не воевать. Большинство не планирует продлевать контракт, но их никто не спрашивает», — сказал Черняк.

Он добавил, что мобилизованные россияне часто отправляются на штурм без командования и надлежащего взаимодействия между группами.

Кроме того, проблемы с руководством есть и на высших уровнях оккупационной армии.

«Мы уже видели и продолжаем наблюдать частую замену генералов и командующих разного уровня, которым так и не удалось выполнить поставленные задачи. Наверное, это их последний шанс исправить ситуацию и хотя бы частично достичь целей», — высказался представитель разведки.

25 января спикер ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия готовится к новому наступлению на Украину. По его словам, сейчас идет перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта.

