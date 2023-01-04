РФ пополняет пехоту излишками мобилизованных артиллеристов и танкистов, Пригожин впервые признал проблемы «вагнеровцев» в Бахмуте — ISW 4 января, 09:07 Украинский военный на позиции на окраине Бахмута (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Из-за серьезных масштабов потерь артиллерийских систем и бронетехники армия РФ отправляет излишек мобилизованных танкистов и артиллеристов в обыкновенную пехоту, что делает российское войско еще менее боеспособным.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 3 января.

Системные проблемы в российском аппарате формирования вооруженных сил продолжают негативно сказываться на возможностях личного состава в ущерб оперативным возможностям России в Украине. Российские «военкоры» заявили 3 января, что недавно мобилизованных военнослужащих, прошедших подготовку в качестве артиллеристов и танкистов после их мобилизации, направили в пехотные дивизии в Украину без формальной пехотной подготовки. Хотя использование личного состава непехотных родов войск в роли пехоты не является чем-то необычным, подобная практика в российских вооруженных силах в данном случае, вероятно, представляет собой серьезную проблему, констатируют аналитики ISW. В армии РФ слишком мало времени уделяется подготовке мобилизованных для использования даже в тех родах войск, в которых они формально могли служить ранее, перед отправкой их на передовую. У командования точно не было времени обучить их дополнительным специальностям.

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Кроме того, Институт напоминает, что армия РФ потеряла существенное количество артиллерийских систем и бронетехники в ходе войны в Украине и у после начала частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Следовательно, российская армия теперь, вероятно, сталкивается с проблемой избыточного личного состава, обученного использованию конкретной тяжелой военной техники. Официальный спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил, что сейчас интенсивность российских артиллерийских обстрелов на востоке Украины примерно втрое ниже, чем летом 2022 года. Вероятно, это является результатом истощения запасов боеприпасов и подтверждается сообщениями о том, что российские войска вынуждены перебрасывать боеприпасы с одного участка фронта на другой, констатирует ISW.

Ухудшение боевых возможностей военного персонала армии РФ, вероятно, еще больше усугубит критику в адрес российского Министерства обороны. Один из российских «военкоров» недавно заявил, что идея министра обороны РФ Сергея Шойгу о создании пяти новых артиллерийских дивизий и недавнее создание артиллерийской дивизии во 2-м армейском корпусе (боевики «ЛНР») будет лишь пустой тратой личного состава и артиллерийских боеприпасов, если Минобороны продолжит обучать этот персонал только артиллерийским навыкам без пехотной подготовки. Другой блогер назвал «военным преступлением» отправку танкиста или артиллериста на войну в качестве простого пехотинца — мол, подобного не совершали даже советские командиры в самые тяжелые месяцы Второй мировой войны в 1941 году. (Однако ISW отмечает, что это неверно: во ходе многих воен танкисты и артиллеристы многих армий мир порой сражались в составе пехоты, когда их системы были уничтожены либо недоступны.) Российский «военкор» же заявил, что командиры, принимающие такие решения, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Он аргументировал свою позицию инцидентом 2015 года, когда часть артиллерийского подразделения в качестве пехоты участвовала в боях в районе города Дебальцево Донецкой области, что привело к гибели 80% подразделения. Российские блогеры регулярно критикуют Минобороны России за проблемы мобилизации и, вероятно, продолжат это делать, поскольку попытки России сформировать новые силы приводят к формированию подразделений с низкой боеспособностью — что, вероятно, еще больше ограничит способность армии РФ добиться каких-либо оперативных успехов в Украине, полагают эксперты ISW.

Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин впервые попытался оправдать отсутствие прогресса у «вагнеровцев» в Бахмуте, что частично подтверждает оценку ISW относительно того, что в этом районе российские силы достигли кульминации (предела наступательных возможностей). В интервью РИА Новости Пригожин признал, что «вагнеровцы» не могут прорвать украинскую оборону в Бахмуте («Сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом еще новая оборона, и не одна. И таких линий обороны сколько в Артемовске [так российская пропаганда называет Бахмут — прим.ред.]? Если сказать 500 — наверное, не ошибемся. Каждые десять метров — рубеж обороны», — заявил Пригожин). Аналитики ISW констатируют, что это существенное изменение в риторике Пригожина, поскольку он впервые де-факто признал отсутствие «успехов» для РФ в Бахмуте. Ранее в октябре 2022 года Пригожин заявлял, что силы ЧВК Вагнера районе Бахмута продвигаются на 100−200 метров в день.

Таким образом Пригожин, вероятно, готовит почву, чтобы обвинить в неспособности ЧВК Вагнера захватить Бахмут российское Министерство обороны или недостаточное снабжение войск. В показательном интервью «вагнеровцы» на камеру казали Пригожину, что им не удалось прорвать позиции украинских войск в Бахмуте из-за нехватки бронетехники, боеприпасов и 100-мм снарядов. «Это заявление направлено на то, чтобы снять с ЧВК Вагнера и Пригожина личную ответственность, связав их неспособность захватить Бахмут с более крупными проблемами с распределением российских ресурсов, что российские и украинские источники все чаще обсуждают с конца декабря», — пишут эксперты Института.



Владимир Путин фактически подтвердил, что Россия использует различные социальные схемы, чтобы оправдать незаконный вывоз украинских детей в Россию. В своей ежегодной новогодней речи Путин поблагодарил россиян за их усилия по отправке детей с оккупированной территории Украины «на отдых». ISW ранее сообщала о случаях, когда российские официальные лица использовали поездки «на отдых» или «на каникулы» как схемы прикрытия вывоза украинских детей в Россию и оккупированный ею Крым. В своих новых распоряжениях от 3 января Путин поручил детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой «принять дополнительные меры по выявлению несовершеннолетних» на оккупированных территориях Украины, которые якобы остались без попечения родителей, чтобы «оперативно оказать им государственную социальную помощь» и «социальную поддержку». В ISW подчеркивают, что Кремль может попытаться использовать эту схему для составления списков детей, которых он считает сиротами, и их дальнейшей депортации в Россию, потенциально открыв возможность усыновления таких детей в российские семьи. ISW продолжает констатировать, что насильственное усыновление украинских детей в российские семьи может представлять собой нарушение Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

Владимир Путин утвердил ряд поручений для российских ведомств и высокопоставленных чиновников, которые касаются пропаганды войны ( заказ на показ в киносетях пропагандистского псевдо"документального" кино — «на темы, посвященные специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии») и выплат пособий российским военнослужащим. Эти шаги, вероятно, призваны смягчить критику в отношении руководства РФ, считают в ISW;

заказ на показ в киносетях пропагандистского псевдо"документального" кино — «на темы, посвященные специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии») и выплат пособий российским военнослужащим. Эти шаги, вероятно, призваны смягчить критику в отношении руководства РФ, считают в ISW; российские силы продолжают ограниченные контратаки вдоль линии Сватово-Кременная, в то время как украинские силы продолжали наносить удары по российским логистическим целям в Луганской области;



российские войска продолжают наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки и, возможно, усиливают свою группировку на западе Донецкой области;

украинские силы, вероятно, заняли позиции на Большом Потемкинском острове в дельте Днепра по состоянию на 2 января;

Путин подписал указ, обещающий дополнительные льготы военнослужащим армии РФ и Росгвардии, которые охраняют российско-украинскую границу.

Карта боевых действий: битва за Бахмут и бои на Донбассе, наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW