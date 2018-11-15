Проблема с отоплением в Смеле: в ГСЧС заявили, что летальных случаев не зафиксировали

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что летальных случаев среди населения города Смела, связанных с переохлаждением, не зафиксировано.

Об этом сообщает Укринформ.

"По информации медицинских учреждений города Смелы, летальных случаев среди населения, связанных с переохлаждением, не зафиксировано", - сказал чиновник.

По его словам, в настоящее время с целью защиты населения и недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, были переведены на автономное отопление одна больница и стационары трех больниц, где отсутствует централизованное отопление.

Смотрите также

Чечеткин отметил, что силами ГСЧС вместе с областным центром экстренной медицинской помощи в другие лечебные учреждения перевезено 15 больных, а в палатах, где остаются 211 больных, организовано обогрев с помощью электрических приборов.

В Смеле с понедельника, 12 ноября, ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Учебные заведения закрыты на неопределенное время, без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы восьмидесятитысячного города.

Такая ситуация сложилась из-за того, что компания, которая оказывала услуги по представлению тепла, задолжала поставщику газа свыше 100 млн гривен. Из-за этого Нафтогаз отказался перезаключать договор.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко раскритиковал власти Смелы из-за срыва отопительного сезона. По его словам, городские чиновники премировали себя на 10 млн грн, при этом власти города не смогли покрыть хотя бы часть из необходимых 15 млн грн для своевременного запуска отопления.