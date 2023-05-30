В Украине снизили призывной возраст до 25 лет

30 мая, 14:44
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Призывной возраст в Украине сократили на два года (Фото:Минобороны/Facebook)

Призывной возраст в Украине сократили на два года (Фото:Минобороны/Facebook)

Во вторник, 30 мая, Верховная Рада поддержала уменьшение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет.

За соответствующее решение проголосовали 304 парламентария, сообщил нардеп Ярослав Железняк своем Telegram.

Инициатором законопроекта выступил Кабмин Украины.

В пояснительной записке к законопроект № 9281 говорится, что на данный момент, пока в Украине действует военное положение, необходимости в длительном пребывании граждан (до 27 лет) на воинском учете призывников нет.

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В случае уменьшения предельного призывного возраста до 25 лет, призывные комиссии будут иметь достаточно времени (1−3 года) на реализацию выполнения гражданами Украины воинского долга и призыва их на срочную военную службу.

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Авторы закона также пояснили, что нахождение украинцев на воинском учете до 27 лет и необходимость ежегодного прибытия в территориальные центры комплектования приводит к значительным финансово-материальным расходам.

Длительное пребывание граждан на воинском учете призывников во время действия военного положения также считается нецелесообразным, так как значительная часть пригодных к воинской службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечена к воинской службе по призыву во время мобилизации.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Верховная Рада Военное положение Призыв Призывной возраст

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