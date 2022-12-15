Залужный о мобилизации: У нас достаточно людей, мне не нужны сотни тысяч 15 декабря, 15:32 Залужный подчеркнул, что украинским войскам не хватает военной техники (Фото:Министерство обороны Украины / facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в украинских силах достаточно людей для защиты страны от российской агрессии.

В интервью для Economist, комментируя возможность новой волны мобилизациии, Залужный заявил, что ему «не нужны сотни тысяч» военных.

«Мы уже проводим ее (мобилизацию — ред) в том виде, в котором она есть. У нас достаточно людей, и я ясно вижу, что у меня есть. Мне хватит. Мне не нужны сотни тысяч», — сказал главнокомандующий.

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При этом Залужный подчеркнул, что украинским войскам не хватает военной техники.

«Нам нужны танки, нам нужны БТР, БМП. И нам нужны боеприпасы. Обратите внимание, я сейчас говорю не про истребители F16», — отметил он.

14 декабря начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в интервью НВ заявил, что усиление мобилизации может происходить в связи с изменением ситуации на фронте. Пока таких событий, требующих усиленного призыва большого количества призывников, нет.

Замминистра обороны Анна Маляр говорила, что продолжение мобилизации в Украине зависит от хода войны и сейчас некорректно делать прогнозы на этот счет.