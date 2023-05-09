В Раде зарегистрировали законопроект об уменьшении призывного возраста 9 мая, 22:11 Верховная Рада (Фото:NV)

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о снижении предельного возраста призывников. Его планируют снизить с 27 до 25 лет.

Об этом говорится на сайте парламента.

Инициатором законопроекта выступил Кабмин Украины.

В пояснительной записке отмечается, что во время военного положения, когда призыва на срочную службу нет, есть смысл сократить количество подлежащих призыву мужчин.

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«Длительное пребывание граждан на военном учете призывников во время действия военного положения считается нецелесообразным, учитывая, что значительная численность пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечена к военной службе по призыву во время мобилизации, на особый период», — говорится в документе.

5 мая Кабинет министров поддержал законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.