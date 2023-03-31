Что изменит для Украины набор 147 тыс. призывников в РФ и как Кремль хочет использовать громкий арест журналиста WSJ — анализ ISW 31 марта, 09:37 Эван Гершкович покидает здание суда в Москве, где было принято решение о его содержании в Лефортово, 30 марта 2022 (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Хотя Россия увеличила количество срочников в весенней волне призыва, их вряд ли немедленно отправят на фронт в Украину. Между тем, РФ, вероятно, рассчитывает на новый обмен с США после задержания журналиста Эвана Гершковича.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

30 марта Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в России, предусматривающий привлечение 147 000 призывников на срочную службу с 1 апреля до 15 июля. ISW напоминает, что РФ ежегодно проводят два цикла призыва, причем в весеннем обычно набирают 134 тысячи молодых мужчин. Аналитики считают, что Россия может использовать учебный потенциал (военные полигоны) Беларуси, чтобы научить военному делу на 13 000 больше призывников по сравнению с предыдущими годами. По данным Украины, за последние месяцы в Беларуси могло обучаться не более 9000−10 000 российских военных одновременно, ISW наблюдал схожие цифры — как российские силы тренируют до 12 000 военных в Беларуси.

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Спутниковые изображения показывают, что российские войска, которые тренируются в Беларуси на Обуз-Лесновском полигоне, в середине марта передислоцировались обратно в Россию, очевидно освободив место для новых «партий». Впрочем, новые призывники не увеличат российскую боевую мощь в краткосрочной перспективе, прогнозируют в ISW, поскольку должны пройти месяцы обучения и службы, прежде чем оказаться в бою.

Аналитики ISW также считают, что Путин вряд ли развернет новых призывников для участия в боевых действиях в Украине — прежде всего из-за рисков стабильности своего режима. Глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов 30 марта заявил, что призывников весенней волны 2023 года не будут отправлять на оккупированные Россией территории Украины. Картаполов также заверил, что в армию РФ не будут призывать мужчин с оккупированных территорий. ISW предполагает, что утверждения Картаполова могут быть правдивыми, поскольку до сих пор не наблюдалось значительных масштабов использования российских призывников на передовой после первых месяцев войны, особенно после затопления крейсера Москва, на борту которого было несколько призывников. Использование Путиным призывников в зимне-весенний период 2022 года вызвало социальное напряжение в России, и Путин вряд ли будет рисковать стабильностью своего режима, отправляя новоиспеченных военнослужащих на передовую. Юридически это незаконно, поэтому Путин, вероятно, считает, что политическая стоимость отправки призывников на передовую выше, чем мобилизация резервистов осенью 2022 года в России. Даже в ответ на контрнаступление Украины в Харьковской области он отправил воевать мобилизованных для стабилизации линии фронта, хотя призывники в конце своего обучения могут воевать эффективнее гражданских резервистов.

Новая волна призыва с возросшим количеством призывников будет иметь еще один эффект: это может снизить потенциал России для обучения резервистов и другой живой силы, набранного с помощью кампаний скрытой мобилизации, считают в ISW. Россия имеет ограниченный потенциал для обучения военных, поэтому привлечение его на подготовку срочников, которые не будут воевать в 2023 году, лишает Кремль возможности готовить резервистов и добровольцев, которых планирует отправить на фронт. В то же время Кремль может принуждать призывников, набранных весной 2022 года и уже заканчивающих годичную службу, подписывать военные контракты, чтобы пополнить боевую силу в Украине. Насколько успешными будут такие усилия, еще не ясно.

Анализируя арест корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже, аналитики ISW предполагают, что ФСБ могла задержать его в ответ на арест в США россиянина Сергея Черкасова. Черкасова подозревают в работе на российскую разведку. ФСБ утверждает, что Гершкович по поручению США собирал сведения о деятельности предприятия российского военно-промышленного комплекса, которые составляют государственную тайну. Теперь Кремль, вероятно, использует задержание Гершковича, чтобы попытаться заставить США пойти на некоторые уступки. Москва может попытаться повторить обмен пленными, подобный обмену американской баскетболистки Бритни Грайнер в декабре 2022 года на российского незаконного торговца оружием Виктора Бута.

ISW обращает особое внимание на место ареста Гершковича. В Екатеринбурге расположены 12 российских оборонных предприятий, производящих зенитные ракетные комплексы, зенитные ракеты большой дальности, радиосистемы, оборудование для наземного обеспечения ракет и самолетов, электронные системы управления ракетными комплексами, системы наведения ракет и радары, самоходные артиллерийские системы, высокообогащенный уран, сплавы редкоземельных металлов, тяжелую технику и оптические системы для военных самолетов. Среди этих предприятий — основной российский производитель самоходных артиллерийских систем Уралтрансмаш; одно из ведущих оптических предприятий России — Уральский оптико-механический завод; а также Уралмаш, массово производивший танки во время и после Второй мировой войны.

Неизвестно, с каким военно-промышленным предприятием связаны заявления ФСБ об аресте Гершковича, но многие из них производят системы и оборудование, которое российские силы теряли или использовали в больших количествах во время войны в Украине. Другие предприятия используют микрочипы, которых в России критически не хватает, поэтому они могут быть объектами интенсивной контрабанды и попыток РФ уклониться от санкций. ISW считает, что значительная нехватка оборудования, вероятно, ограничивает способность российской армии вести механизированную маневренную войну в Украине и что Кремль пытается постепенно мобилизовать российский военно-промышленный комплекс для удовлетворения потребностей российской армии без полной экономической мобилизации.



Представители западного военного сообщества считают, что ЧВК Вагнера и регулярная российская армия, вероятно, потеряли значительное количество живой силы в районе Бахмута, что будет еще больше сдерживать наступление России на город. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил 29 марта, что у вагнеровцов есть около 6000 профессиональных наемников и 20 000−30 000 «новобранцев», преимущественно бывших осужденных, воюющих в районе Бахмута. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в конце декабря 2022 года сообщал, что у ПВК Вагнера есть 50 000 боевиков в Украине, в том числе 10 000 контрактников и 40 000 «новобранцев». Поскольку ЧВК Вагнера развернула подавляющее большинство своих сил для наступления с целью захвата Бахмута, по всей вероятности, разница между цифрой Кирби (50 000 вагнеровцев по состоянию на декабрь) и цифрой Милли от (26 000 до 36 000 в районе Бахмута сейчас) является результатом потерь вагнеровцев в наступлении на Бахмут. 17 февраля Кирби сообщал, что вагнеровцы потеряли в операциях в Украине минимум 30 тыс. человек, из них 9 тыс. погибшими. В ближайшие недели ЧВК Вагнера может потерять еще тысячи «новобранцев», поскольку у осужденных истекают шестимесячные военные контракты, а Пригожин похоже, пока позволяет «помилованным» вернуться с передовой в Россию после завершения этих контрактов. Потери в живой силе будут сдерживать российские наступательные операции в районе Бахмута, а также на более широком театре боевых действий, прогнозируют в ISW. В целом же значительные потери вагнеровцев, вероятно, будут угрожать способности этой ЧВК сохранить свою влиятельную роль среди воюющих в Украине российских сил.

Битва за Бахмут: обновленная карта

Инфографика: ISW

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Владимир Путин назначил региональным представителем Росгвардии в Донецкой области Александра Ходаковского, известного прокремлевского военного блогера , бывшего т. н. «министра безопасности» среди боевиков « ДНР» и нынешнего командира батальона Восток (российской прокси-силы на Донбассе). В ISW считают, что этот шаг свидетельствует о попытке России набрать больше сил с оккупированной Донецкой области ( Ходаковский как уроженец Донецка имеет тесные связи с боевиками « ДНР» и пророссийскими группами на Донбассе, так что может способствовать проведению вербовок). Назначение также способствует попыткам Кремля формализовать прокси-группировки в Донецкой и Луганской областях и подчинить их структурам, контролируемым Кремлем.

, бывшего т. н. «министра безопасности» среди боевиков ДНР» и нынешнего командира батальона Восток прокси-силы на Донбассе). В ISW считают, что этот шаг свидетельствует о попытке России набрать больше сил с оккупированной Донецкой области Ходаковский как уроженец Донецка имеет тесные связи с боевиками ДНР» и пророссийскими группами на Донбассе, так что может способствовать проведению вербовок). Назначение также способствует попыткам Кремля формализовать прокси-группировки в Донецкой и Луганской областях и подчинить их структурам, контролируемым Кремлем. Российские власти задержали и.о. заместителя председателя Брянской области Елену Егорову и второго заместителя губернатора Татьяну Кулешову по подозрению в получении взятки.



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Карта боевых действий: бои в Донбассе, в Запорожской области, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW