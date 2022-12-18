Призвал «объединиться» против НАТО. Кадыров на китайском обратился к мусульманам всего мира 18 декабря, 18:35 Рамзан Кадыров (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров на китайском призвал мусульман всего мира «объединить совместные усилия против НАТО», иначе Альянс придет «топтать их родину».

Об этом он написал в Telegram.

«За последние 100 лет Соединенные Штаты и Европа организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений. Миллионы мирных жителей стали их жертвами. Хотя в данный момент они несут еще более страшную угрозу, разрушая все моральные ценности, которые сформированы народами всех стран за время существования человечества», — говорится в сообщении Кадырова.

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По его словам, Альянс угрожает существованию всего мира, «но Россия, вопреки всем прогнозам Запада, бросила вызов этому злу и уверенно движется к победе».

Он также называет НАТО «общим врагом всего исламского мира, всех здоровых людей».

Кадыров призвал мусульман «стать на одну сторону с братьями», иначе НАТО «скоро придет топтать их родину».



Кадыров уже находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании. 15 сентября США ввели новые санкции против Кадырова и его семьи и признали его многоженцем.



В ноябре Служба безопасности Украины объявила в розыск марионетку Кремля и главу Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров является фигурантом уголовного дела по ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.