Призрак Киева. В Воздушных силах рассказали о защите неба столицы в первые недели полномасштабной войны 15 июня, 01:07 Цей матеріал також доступний українською Украинский боец Сил территориальной обороны несет обломок сбитого российского Су-34 в Чернигове, 6 апреля 2022 (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Моменты первой-второй недели развязанной Россией полномасштабной войны были самыми тяжелыми, рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга во вторник, 14 июня.

Игнат сказал, что воздушные бои были чрезвычайно сложными, у российских оккупантов было превосходство в небе от одного к шести до одного до десяти. Сейчас противник боится воздушных столкновений с украинскими Воздушными Силами и пытается избегать ближних боев.



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"…Киев охраняет 40-я бригада тактической авиации, откуда, собственно, и возник образ Призрака Киева, собирательный образ наших военных летчиков. Тогда они [вместе с 39-й бригадой из Житомирской области] приняли на себя тяжелые удары. Они приняли на себя удар защиты столицы, которая была целью номер один для оккупантов", — подчеркнул он.

Спикер Воздушных Сил также рассказал о тяжелом воздушном бое, в котором погиб майор Александр Бринжала, удостоенный звания Героя Украины посмертно:



«Один случай, когда два истребителя МиГ-29 взлетели на перехват, казалось, четырех высокотехнологичных российских истребителей-бомбардировщиков. Когда они разошлись, их стало 12. Было четыре точки — стало 12 самолетов. Но наши пилоты не сменили курс, пошли в бой прямо на них. В результате этого воздушного боя мы потеряли пилота Александра Бринжалу, он героически погиб. Второй пилот выполнил задание и вернулся на базу. Оккупанты потеряли в том бою три своих дорогих высокотехнологичных самолета».



По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 213 самолетов, 179 вертолетов, 588 беспилотников, 125 крылатых ракет и не только.

29 апреля британская газета The Times со ссылкой на «украинские источники» сообщила, что Призрак Киева, якобы сбивший более 40 российских самолетов, погиб в бою. Издание утверждало, что им был 29-летний майор Степан Тарабалка.

Командование Воздушных Сил ВСУ опровергло эту информацию и уточнило, что Призрак Киева — собирательный образ 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, которая защищает небо столицы.

Какие именно самолеты нужны Украине, чтобы закрыть небо – Валерий Романенко, эксперт по авиации https://www.youtube.com/embed/dHlkrVoLo0c

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