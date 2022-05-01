«Призрак Киева — сборный образ пилотов». Командование Воздушных сил опровергло материал The Times 1 мая, 00:35 Цей матеріал також доступний українською В командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что «призрак Киева» — это вымышленный легендарный супергерой, опроверг фейки. (Фото:СБУ)

Майор Степан Тарабалка, погибший 13 марта в воздушном бою, не является легендарным «призраком Киева» и не сбил 40 самолетов. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ, призвав не распространять фейки.



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29 апреля британская газета The Times со ссылкой на «украинские источники» сообщила, что «призрак Киева», якобы сбивший более 40 российских самолетов, погиб в бою. Как написало издание, им был 29-летний майор Степан Тарабалка.

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Командование ПС ВСУ сообщало, что Тарабалка погиб 13 марта в воздушном бою с превосходящими силами оккупантов РФ. Президент Украины присвоил летчику звание «Герой Украины» и орден «Золотая Звезда» посмертно.



«Призрак Киева — это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы! Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил, защищающих небо столицы. Которые внезапно появляются там, где их не ждут!» — объяснили в командовании Воздушных сил.

Также там опровергли и другие слухи. В частности, в командовании рассказали, что военные летчики «пока не учатся за границей на F-16, как бы нам всем этого ни хотелось», а американские бомбардировщики не летают над Украиной.

Командование ПС ВСУ призвало украинское сообщество «не выдавать желаемое за действительное» и проверять источники информации перед тем, как ее распространять.

На четвертый день полномасштабной вины России против Украины СБУ сообщила, что украинский пилот, прозванный «призраком Киева», в боях в небе сбил уже 10 вражеских самолетов. То, что «призрак Киева» — выдумка и это, скорее, группа пилотов, в интервью НВ подтвердил и советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



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