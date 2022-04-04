Первые признаки братской могилы в Буче появились еще 10 марта — спутниковые снимки Maxar 4 апреля, 05:35 Цей матеріал також доступний українською Мирных жителей Бучи после зверств российских военных похоронили в братских могилах (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Первые признаки братской могилы жителей Бучи, убитых российскими оккупантами, видны на спутниковых снимках от 10 марта.

Как пишет Reuters со ссылкой на компанию Maxar Technologies, первые признаки появления траншеи для братской могилы возле церкви Андрея Первозванного и Всех Святых в Буче были отмечены 10 марта.

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«Свежие снимки от 31 марта показывают место захоронения с траншеей длиной около 45 футов (около 14 метров - ред) юго-западнее церкви», — сообщили в Maxar.

Satellite images show long trench at Ukrainian mass grave site, Maxar says https://t.co/v8E2SzujrP pic.twitter.com/CilTvTEo8T — Reuters (@Reuters) April 3, 2022

В этом месте в Буче было обнаружено массовое захоронение мирных жителей после зверств российских оккупантов.

Журналисты Reuters, посетившие Бучу 2 апреля, стали свидетелями геноцида украинского народа. Братская могила у церкви была все еще открыта, из-под насыпанной сверху красной глины виднелись руки и ноги мертвых людей.

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