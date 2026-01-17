Украинские военные опровергли заявления РФ о захвате Закитного и Приволья в Донецкой области

Украинские бойцы ведут огонь по российским оккупантам недалеко от Покровска, Донецкая область, 11 декабря 2025 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Украинские военные опровергли заявления российского Минобороны о «захвате» населенных пунктов Закитное и Приволье Донецкой области . Об этом в субботу, 17 января, сообщила группировка войск Восток.

30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, которая держит оборону в Приволье, отметила, что село находится под их контролем.

«Информация, распространенная российскими пропагандистскими ресурсами о якобы „освобождении“ населенного пункта Приволье Донецкой области, не соответствует действительности. Населенный пункт под контролем подразделений Сил обороны Украины, в частности 30-й отдельной механизированной бригады. Наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи на определенных рубежах и держат оборону», — говорится в сообщении.

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Группировка Восток добавила, что на Славянском направлении продолжается оборона Закитного. Российские войска регулярно проводят штурмовые действия, однако безуспешно.

Фото: deepstatemap

Фото: deepstatemap

16 января аналитический проект DeepState сообщил, что россияне продвинулись в районе населенного пункта Зализнянское Донецкой области.

В свою очередь начальник отделения коммуникаций 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Роман Писаренко отметил, что вокруг Мирнограда российские войска собрали более десяти подразделений. Они пытаются создать группировку, чтобы блокировать украинскую логистику со всех направлений и окружить украинские подразделения.