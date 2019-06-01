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Привилегии чиновников. Феофания получает на 150 млн грн в год больше, чем Охматдет

Вчера, 11:44
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Привилегии чиновников. Феофания получает на 150 млн грн в год больше, чем Охматдет - фото

Александр Медведев / НВ

Супрун: Феофания открывается для всех, и это правильно

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун в интервью НВ рассказала, что ежегодное финансирование из госбюджета ведомственной больницы Феофания на 150 млн грн больше, чем Охматдета.

«Чтобы вы понимали о финансировании: Феофания ежегодно получает из государственного бюджета 600 млн грн, а Национальная детская больница Охматдет — 450 млн грн», — подчеркнула она.

По словам Супрун, согласно закону о государственных финансовых гарантиях, с 1 января 2020 все средства, выделенные на медицину, кроме средств военных ведомств, армии или Нацгвардии, должны идти через Национальную службу здоровья.

Однако сейчас есть «параллельные системы, где лечатся якобы чиновники» и Академия медицинских наук, которые финансируются отдельно. Согласно закону, пациенты должны иметь доступ ко всем больницам, в том числе в Феофанию, и Министерство здравоохранения поддерживает это требование.

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«Мы уже имеем переговоры и общаемся с руководством Феофании и с руководством Национальной академии медицинских наук, чтобы их услуги были оплачены через Национальную службу здоровья. Заведения будут доступны для всех украинцев. Не только для чиновников. Феофания открывается для всех, и это правильно», — рассказала Супрун.

Напомним, в апреле Супрун сообщила, что члены фракций БПП, Народного фронта, Батькивщины и группы Воля народа зарегистрировали законопроект, который предусматривает сохранение закрытого доступа обычных граждан к элитным медучреждениям типа Феофании.

Полный текст интервью с Ульяной Супрун читайте в свежем номере журнала НВ — № 19 от 30 мая 2019 года

Теги:   Журнал НВ Феофания Охматдет Уляна Супрун

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