Почему нужно возобновить приватизацию, несмотря на то, что война продолжается 15 июля, 12:45 Партнерский проект depositphotos

По данным Минэкономики, на 12 июля более 660 предприятий релоцировались на запад Украины. Еще 475 подыскивают локацию или способ транспортировки, чтобы переехать в безопасные регионы. В целом же на цифровой платформе для релокации бизнеса, созданной Министерством экономики, зарегистрировались более 1700 предпринимателей, изъявивших желание переместить бизнес подальше от зоны боевых действий.

В условиях затяжной войны очень важно, чтобы экономика продолжала работать, поэтому государство максимально способствует бизнесу, желающему перенести производственные мощности. Через несколько месяцев войны западные области стали промышленным хабом для предприятий, работавших вдоль линии фронта.

Одна из самых больших проблем, с которой сталкивается бизнес при переезде в другой регион, — отсутствие производственных площадей.

В то же время в западных и центральных регионах есть немало государственных предприятий и объектов недвижимости, которыми могли бы воспользоваться релокированные предприятия для возобновления своей работы. Возможность приобрести у государства площадки позволит решить эту проблему и уберечь от закрытия десятки компаний. А это означает сохранение рабочих мест и источники будущих налогов.



«При релокации предприятий из областей, где идут боевые действия, нужно оперативно искать новые помещения. Предприниматель стремится осуществить надежное капиталовложение, которое пока не может удовлетворить рынок аренды. И этот вопрос может решить процедура приватизации», — отмечает Екатерина Глазкова, исполнительный директор Союза украинских предпринимателей.

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали разработанный Фондом госимущества и депутатами законопроект № 7451, который призван разблокировать приватизацию и превратить заброшенные активы в работающий бизнес.

«Многие объекты государственной собственности без надлежащих инвестиций разрушаются, тогда как они способны приносить пользу — выпускать социально важную и оборонную продукцию, превратиться в мультимодальные хабы или стать жильем для людей, дома которых разрушил агрессор», — добавляет Екатерина Глазкова.

В чем суть законопроекта?

Особенность законопроекта не только в возобновлении приватизации как таковой. Авторы документа предлагают ряд новаций, призванных сделать процедуру приватизации еще более ориентированной на бизнес и доступной, поэтому более эффективной как для государства, так и для предпринимателей.

Украинское законодательство запрещает продавать активы, на которые наложен арест. Судебная волокита может длиться годами и за это время предприятие может потерять в цене настолько, что кредиторы вряд ли получат свои средства даже после продажи уже в процедуре банкротства.

Сейчас у Фонда госимущества есть 115 таких предприятий, по которым уже принято решение о приватизации. Они годами простаивали из-за ареста имущества и генерировали убытки. Законопроект предлагает разрешить приватизацию арестованных активов, а на нового собственника будет возлагаться обязательство по погашению задолженности перед государством и другими кредиторами, при этом до такого погашения все аресты и запреты будут сохраняться за новым собственником.

Среди других важных изменений, предлагаемых законопроектом, — оплата за объекты до заключения договора купли-продажи. Это будет дополнительной гарантией выполнения обязательств покупателем и позволит оперативнее получить деньги в бюджет. Сроки подготовки объектов к аукционам и их проведение будут существенно сокращены.

Еще одним важным изменением является сохранение всех разрешений и лицензий для новых владельцев единых имущественных комплексов. Это позволит приступить к работе на приобретенном комплексе сразу после приватизации. Сейчас нужно получать все разрешительные документы наново.

Фото: depositphotos

Аукционы крупной приватизации (стоимость актива более 250 млн грн) будут проходить исключительно путем электронных публичных аукционов. Возобновить процесс крупной приватизации законодатели предлагают уже после победы в войне.

Приватизация ко времени или нет?

«Нужно выставить на приватизацию все непрофильное государственное имущество. Если бизнес предложит хорошую цену сейчас и предложит ту же цену через 5 лет, то нужно продать сегодня, чтобы предприятие работало. Частный бизнес — наиболее эффективный», — считает Президент Ивано-Франковской ТПП Андрей Левкович.

Когда речь идет о продаже малых и средних объектов, государство получает большую выгоду не от одноразового поступления средств, а от того, что бизнес начинает работать, платить налоги, создавать рабочие места и продукцию с добавленной стоимостью вместо того, чтобы разваливаться и накапливать долги.

«Во время войны, конечно, цена ниже, но надеяться, что она будет выше после войны, нет смысла. Все обесценивается очень быстро. Момент окончания войны неясен. Нужно оставить максимум 30 стратегических предприятий оборонного комплекса, естественных монополий, которые важны для безопасности государства, а все остальное должно работать в бизнесе и генерировать налоги и рабочие места. Именно это позволит наполнять бюджет лучше, чем сейчас», — подчеркивает Генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.

В государственной собственности остаются тысячи неиспользуемых объектов по всей стране. Это старые постройки, промышленные площадки, обычные гаражи и склады. Покинутыми стоят и некоторые производства, комбинаты хлебопродуктов, спиртзаводы и т. д.

С каждым годом их цена снижается, а долги продолжают скапливаться. Советник Всеукраинского аграрного совета по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Дмитрий Кохан приводит пример Писаревского спиртзавода в Одесской области, балансовая стоимость которого по бумагам — более 80 млн грн. Однако за годы простоя от завода остались только здания, продолжающие растаскиваться на стройматериалы. После остановки завода с него разворовали спирт, оборудование и металл.

«Наша позиция проста — нужно обеспечить прозрачный конкурс и кто может и хочет сейчас вкладывать средства в нашу страну — их нужно носить на руках. Сейчас нужно всячески помогать любой предпринимательской инициативе. Особенно, когда это касается переработки», — отмечает Дмитрий Кохан.

К тому же комбинаты хлебопродуктов и другие подобные предприятия могли бы стать площадкой для хранения или переработки зерна. Помимо увеличения добавленной стоимости продукции, это позволило бы частично решить проблему с экспортом зерна.

В Минагро отмечают, что из-за проблем с экспортной логистикой до октября украинские аграрии будут иметь нехватку складских мощностей в размере 10−15 млн тонн.

Разблокировка приватизации позволит наладить переработку зерна на базе государственных КХП, обеспечить внутренний рынок такими готовыми товарами как крупы, макароны и хлопья, а также экспортировать их на внешний рынок.

«Любая переработка уменьшает физический вес экспортируемой продукции и увеличивает ее добавленную стоимость. Это уменьшает нагрузку на пропускную способность железной дороги для экспорта зерна», — подчеркивает Дмитрий Кохан.

Это особенно актуально для западных регионов, где удобная логистика для экспорта товаров в страны ЕС и важно обеспечить возможности для появления новых производств.

«Многие предприятия, которые не привязаны к сырью и не имеют большого оборудования, переезжают на запад. Но они также должны где-то размещать мощности. В Ивано-Франковской области уже есть проблема с нехваткой помещений. Если бы было большее предложение, то развивалось бы больше предприятий. Особенно сейчас, когда ЕС и весь цивилизованный мир снял с нас ограничения пошлины и квоты, мы можем увеличивать экспорт. Это создает простор для производства товаров с добавленной стоимостью», — считает Президент Ивано-Франковской ТПП Андрей Левкович.

Во время войны важно использовать все средства поддержки экономики. Многие предприятия потеряли свои производственные мощности, но имеют опыт и желание возобновить работу, когда это будет возможно. Возобновление приватизации является одним из способов поддержки бизнеса и наполнения бюджета страны в это сложное время.

«Государство, не имея денег, может дать бизнесу ресурс для развития. Это означает сразу несколько преимуществ — мы снизим стоимость подготовки к приватизации, снизим количество денег, которые нужно дать бизнесу для того, чтобы он возобновил деятельность. Но, конечно, мы должны проследить, чтобы этот ресурс не достался компаниям, связанным с агрессором, чтобы им не воспользовались олигархические структуры для монополизации», — подчеркивает Андрей Длигач.

Благодаря приватизации будут сохранены, восстановлены и созданы тысячи рабочих мест. Бизнес получит возможность работать и дальше поддерживать экономический пульс государства. В то же время многочисленные объекты, которые не имели никакого будущего, вернутся к жизни и станут базой для развития предпринимательства, наполнения бюджета и роста ВВП.

Эта публикация была подготовлена при поддержке американского народа для проекта «Деятельность в рамках реформы государственных предприятий Украины» (SOERA), который финансирует Агентство США по международному развитию (USAID). Взгляды авторов, высказанные в этой публикации, не обязательно отражают взгляды Агентства США, проекта «Деятельность в рамках реформы государственных предприятий Украины» (SOERA) или правительства США.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.