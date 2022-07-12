В Киеве 10-летняя девочка игрой в шашки собрала для ВСУ более 20 тысяч гривен — Притула 12 июля, 12:23 Сергей Притула и Валерия (Фото:Сергей Притула/Facebook)

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула рассказал, что 10-летняя Валерия из Киева игрой в шашки собрала для ВСУ более 20 тысяч гривен.

«Валерия. 10 лет. Играла на улице в шашки с людьми. Если человек проигрывал — платил за игру. Проиграли все, кто играл с Валерией. Валерия - чемпионка мира по шашкам. И спонсор нашего фонда. +21000 грн в копилку», - написал он в Facebook.

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По его словам, «лысый ботокс сдохнет и так и не поймет, почему проиграл».

"А потому, что наш народ с такими детьми победить невозможно", - написал он.

Турецкая компания Baykar бесплатно передаст Украине три беспилотника Байрактар, на которые собирали средства волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков.



Украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 млн грн на беспилотники Байрактар за три дня. При этом целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а украинцы за три дня собрали на четыре.

Ранее Турция решила бесплатно передать Украине Байрактар, на который благодаря литовскому журналисту Андрюсу Тапинасу собрали 5 млн евро в Литве.

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