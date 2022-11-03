Новый сбор Притулы. За 9 часов украинцы собрали более 100 миллионов гривен на Spartan

3 ноября, 00:13
Поделиться:
Задача — собрать деньги на закупку 50 британских бронетранспортеров Spartan (Фото:t.me/serhiyprytula)

Задача — собрать деньги на закупку 50 британских бронетранспортеров Spartan (Фото:t.me/serhiyprytula)

В среду, 2 ноября, украинский ведущий, журналист и волонтер Сергей Притула объявил новый сбор на бронированную технику для украинских военных. За 9 часов удалось собрать более 100 миллионов гривен.

Об этом сообщил Притула в своем Telegram.

Задача – собрать деньги на закупку 50 британских бронетранспортеров Spartan. Уже зарезервировано 25 единиц этой техники. Планировалось, что сбор продлится со 2 по 8 ноября.

Видео дня

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война в Украине Spartan Сергей Притула Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X