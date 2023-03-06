«Вся бронетехника гусеничная». Притула рассказал о партии в 101 БТР, приобретенной за донаты 6 марта, 17:05 Первая партия БТР, законтрактованная Фондом Сергея Притулы, уже в Украине (Фото:Благотворительный Фонд Сергея Притулы / Serhiy Prytula Charity Foundation via Facebook)

Волонтер и ведущий Сергей Притула в интервью Radio NV рассказал о партии в 101 БТР, приобретенной за донаты украинцев.

Как объяснил Притула Radio NV, среди 101 законтрактованного БТР есть БТР восьми моделей.

«Больше всего среди них как раз Спартанов (Spartan — англ.). Это бронетранспортеры для перевозки личного состава для подвоза мобильных огневых групп. … Будут завезены и Самаритяне (Samaritan — англ.; это бронированная медицинская эвакуационная машина), и Султаны (Sultan — англ.; это командные машины), Стормеры (Stormer — англ.) мы купили, на которые устанавливаются ЗРК. Шелдер (Shielder — англ.) — тоже гусеничная техника, она по-разному используется — и подвоз боекомплекта, личного состава и так далее. И еще мы прикупились интересной номенклатурой, это FV432 Bulldog — это тоже машина для перевозки личного состава. И два вида эвакуационных бронированных машин, которые могут забирать другие с поля боя, если они вдруг подбиты или неисправны, это FV434 и Самсон (Samson — англ.)», — перечислил волонтер.

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Притула подчеркнул, что все законтрактованные БТР — гусеничные, чему очень рады военные.

«Потому что в условиях бездорожья, полевых условиях на колесной технике очень сильно не поработаешь на тех направлениях, где наши собираются работать. Гусеничная техника это позволяет», — объяснил он.

Первая партия законтрактованных БТР в 24 единицы, по словам волонтера, уже в Украине.

Притула отметил, что техника не новая и на ее ремонт нужно от недели до четырех.

«Это техника, выкупленная частными компаниями со складов Министерства обороны Великобритании в момент, когда британская армия обновляла свой технический парк. Эта техника демилитаризирована», — рассказал он.

Волонтер добавил, что на ввезенную бронетехнику установят вооружение, переданное западными партнерами, и заверил, что все 24 единицы, которые уже передали Украине, на ходу.

Сергей Притула сообщил, что его благотворительный фонд закупил и доставляет в Украину рекордную партию бронетехники — 101 единицу.

