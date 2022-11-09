Без паники. Притула объяснил, почему при сборе на Spartan заложили $100 тысяч за единицу, а не меньше 9 ноября, 00:25 Сергей Притула (Фото:Сергей Притула / Facebook)

Сергей Притула объяснил, почему при сборе на британские бронетранспортеры Spartan его фонд заложил цену в 100 тысяч долларов за единицу. Он говорит, что это верхний закупочный предел.

При этом какими цены окажутся на самом деле, фонд отчитается по прибытии техники в Украину.

На своей странице в Facebook он объяснил, что в украинской армии существует большая нехватка бронетехники, поэтому фонд решил купить 50 Спартанов. Притула говорит, что его команда знала, что цена на эту технику достигает 29,5 тысячи фунтов.

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«Однако мы собрались покупать не 6, не 8, не 10 бронемашин. А 50−60−80 или, возможно, 100. И это не тот случай, когда чем больше ты берешь, тем большую скидку тебе делают. Это не конкурентный рынок. Это рынок оружия, где есть продавцы, желающие заработать, и покупатели, живущие в стране, которая воюет уже и сейчас» — подчеркнул Притула.

По его словам, когда из Украины законтрактовали небольшие партии Спартанов, на британском рынке произошло существенное оживление, поэтому цены, которые были на рынке еще несколько месяцев назад, сейчас не актуальны.

Притула отметил, что теперь крупные компании скупают у меньших продавцов большинство имеющихся на рынке Спартанов и монопольно объявляют цену в пределах 100 тысяч долларов. Поэтому фонду и пришлось отталкиваться от такой суммы.

Притула уверяет, что его команда не планировала покупать эту технику по такой цене, ведь даже сейчас в Великобритании можно найти Спартаны разной стоимости.

«И за 38 тысяч, и 65, и 100, и даже больше. Поэтому даже озвученное количество в 60 Спартанов, которые мы собрались покупать, не является окончательным! И, скорее всего, это будет не единственная номенклатура бронетехники, которую мы привезем в Украину из Великобритании», — утверждает Притула.

Инфографика: НВ

Глава фонда заверил, что когда последний бронетранспортер из сметы в 236 миллионов гривен заедет в Украину, они обнародуют отчет о количестве, стоимости, а также покажут чеки.

2 ноября Сергей Притула объявил очередной мегаcбор, цель которого была собрать 200 млн грн на закупку 50 британских бронетранспортеров Spartan. За 1,5 дня его Фонду перечислили 236 млн грн. Сбор закрыт.

В интервью Радио НВ Притула рассказал, что после консультаций с Министерством обороны Украины работа над подготовкой к мегасбору на Spartan длилась две недели. Выбирали между бронетранспортерами британского, турецкого и канадского производства.