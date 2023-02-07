«Бавовна в Калуге — не просто так». Дроны будут на 2000 км, в Москву рано или поздно должно прилететь — интервью NV с Притулой 7 февраля, 21:58 Эксклюзив NV Сергей Притула и дрон Mavic 3 (Фото:@siriy_ua/Instagram)

Не просто так в Москве на крышах появляются системы противовоздушной обороны — жители РФ понимают, что рано или поздно туда должно прилететь, считает волонтер, телеведущий, шоумен Сергей Притула.

В интервью Radio NV он рассказал, насколько важны дроны на передовой, над чем работают украинские производители, а также о том, что думает о скандалах в Минобороны.

— Первый вопрос, конечно, о беспилотниках. Есть уже публикации о работе разведывательных дронов Shark над Донецком. И есть уже информация, что дальше полетит что-нибудь такое, что уже в вашей работе. Что сейчас об этом можно сказать?

Видео дня

— На самом деле работаем по контрактованию огромного количества БПЛА, потому что современная война — это война технологий, прежде всего. Конечно, не без человеческого фактора, потому что человек — самый важный [элемент] на войне. Однако подопечные нашего Фонда подразделения присылали видео, например, как дрон сбивает дрон, как дрон берет в плен, как дрон похищает рацию у россиян, а затем полторы недели наши слушают все их разговоры. И это существенно влияет на ситуацию.

— Дрон похищает рацию? Это надо объяснить...

— Видео есть в сети, как наш дрон похитил рацию, лежавшую у российского окопа, и оккупанты не заметили его исчезновения. Они не перепрошили рации и наши слушали все их переговоры, знали откуда и куда они будут направляться, сколько их будет продвигаться. И захватчики не могли понять, почему они гибнут так массово и постоянно.

Поэтому, например, применение дронов-камикадзе — мы вынуждены это делать, у нас просто других вариантов нет. Потому что западные партнеры, предоставляя какое-то оружие, четко лимитируют нас по использованию исключительно по оккупированным территориям Украины. То есть действует запрет на работу, например, по территории Российской Федерации. Понятное дело, если они нам в этом смысле не помогают, то мы сами проявляем смекалку.

И то, что иногда где-то получается «бавовна» глубоко на территории Российской Федерации (как [7 февраля] утром в Калуге: 150 километров до Москвы), это ведь не просто так. Стало быть, люди работают.

Научно-технический прогресс не стоит на месте. Украинские производители за последние полгода сделали большой шаг вперед. И с того сбора на возмездие, которое мы делали в октябре, к концу года прошлого года мы законтрактовали около 1,5 сотни дронов-камикадзе разных ТТХ (тактико-тактических характеристик — ред.).

Например, то, что было в публичной плоскости, — это RAM2, работающие с боевой частью до трех килограммов в районе до 30 километров. Но есть более интересные в смысле дальности полета БПЛА-камикадзе — летящие на 200, на 800 километров.

Я за последние месяц-полтора общался с производителями, которые стараются, чтобы это было 1100, 1300 и даже до 2000 километров. Рано или поздно это все появится. Поначалу это будет, как обычно, какая-нибудь поштучная история. А потом перейдет в какие-то промышленные масштабы. Некоторые производства уже сотни единиц в год подобной номенклатуры могут производить. За этим точно будущее.

— Министр обороны Алексей Резников сказал, что украинской армии сейчас нужны сотни тысяч беспилотников.

— Я подозреваю, что, возможно, министр имел в виду всю номенклатуру.

— Да, он говорил обо всех: «от мала до велика».

— Если мы говорим о самых маленьких, то они уже и так обсчитываются десятками тысяч. Если мы возьмем ходовые гражданские дроны, которые применяются на линиях нашими военными и врагом, например Autel, Mavic 3, линейка DJI, то только наш Фонд за год 4,5 тысячи единиц доставил. Есть другие коллеги, крупные фонды. Есть фонды, которые как раз на дронах и специализируются. И плюс каждая волонтерская инициатива — от одного человека до какой-то небольшой организации — также доставляет. Если рассматривать совокупно, то это промышленные масштабы тоже. Это первое.

Второе. Сейчас наши военные овладели и регулярно применяют на фронте FPV-дроны. Это скоростные дроны на короткие дальности применения — от двух до восьми километров. И они сейчас тоже тысячами [используются]. Они достаточно просты в производстве. Ребята, условно говоря, на Алиэкспресс заказывают запчасти и клепают на коленках.

В тылу сейчас уже несколько компаний, которые наращивают производство тысячами. Может быть, это будут десятки тысяч в год. Поэтому все несется стремительно.

Сейчас мы также рассматриваем возможность проконсультировать производство гексакоптера в определенном количестве. Это бомбардировщик. Из-за того что партнеры не очень-то делятся какой-то авиацией лишний раз, украинцы выкручиваются как могут. Поэтому работаем.

— Если нет реактивного бомбардировщика, давайте поставим шесть пропеллеров и какую-нибудь бомбочку, научимся с него бросать. Так это выглядит?

— Это именно так и выглядит. Есть люди, которые придумывают боевую часть, применяемую на том или ином типе дрона. Есть люди, которые уже усовершенствуют имеющиеся дроны или перерабатывают определенные модели под камикадзе дальнего радиуса действия. И я думаю, что это будет прогрессировать.

Честно говоря, то, что в Москве на крышах появляются системы противовоздушной обороны — это тоже не просто так. У них тоже работает разведка. Они тоже понимают, что рано или поздно оно должно прилететь.

— Эта последняя неделя суеты скандалов вокруг министра обороны, вокруг потенциальной коррупции, как это все на вас повлияло?

— Это влияет не только на нас, это влияет на общество. И на это, конечно, обращают внимание наши международные партнеры. Потому что это достаточно серьезные репутационные риски.

И в тот самый момент, когда часть западных политиков лоббирует интересы Украины, объясняя своим обществам о том, как важно оказывать Украине поддержку, подобные скандалы являются дополнительными козырями в руках тех, кто, наоборот — или лоббирует пророссийскую повестку дня в своих государствах или считает, что внутренняя политика и внутренние вызовы для налогоплательщиков того или иного государства — гораздо важнее, чем какой-либо украинский вопрос — «Украина очень далеко».

Влияют ли подобные вещи на системную работу волонтерского движения в Украине? Я подозреваю, что скорее нет, чем да.

Конечно, у нас есть коммуникация с Министерством обороны. И когда начинается такая, извините, чехарда — это так или иначе влияет на работу Фонда. Потому что где-то происходят кое-какие задержки исключительно потому, что там решаются некие кадровые вопросы.

— То есть человека, который мог с вами решить ваш вопрос, сейчас нет, потому что его сняли, а другого еще не назначили?

— Именно так это и происходит.

— А что говорят военные о фактах или объемах этой коррупции: Министерство точно все разворовывает или кристально чисто?

— Откровенно говоря, когда мы приезжаем с визитами к военным (две недели назад у нас был крайний выезд за запорожское направление и девять бригад на Донбассе мы посетили), эта тема вообще не поднимается и не обсуждается. То есть либо эта субординация им теоретически не позволяет, либо это не то, что действительно беспокоит их, находясь на передней линии защиты государства. Для них более важно понимание перспектив в смысле коммуникации, например, с нашим Фондом, другими волонтерскими организациями: сможем ли мы им в какие-то сроки оказать ту или иную помощь. Их интересует взаимодействие со своими коллегами на участке фронта. Их интересуют новости о происходящем в российской армии, как это может повлиять на положение дел.

Я не припомню каких-то разговоров, касающихся коррупционной составляющей, чиновников.

— То есть это не та тема, которую обсуждают в армии?

— По крайней мере, в общении со мной — нет. У нас не так много времени: ты приезжаешь и тебе нужно за день объехать девять бригад. Ты приезжаешь, общаешься с людьми, с военными, пытаешься понять, какое положение дел. Пытаешься понять, каков моральный дух на конкретном участке фронта. Пытаешься понять, какие перспективы у россиян продвинуться здесь или нет, как отлажена система. Понять, какие направления нужно усилить: нужно ли сюда больше дронов, или в штаб нужно довезти еще несколько плазм для того, чтобы они могли стримы делать в режиме онлайн. Понять, из какого подразделения забрать людей и отправить на курсы подготовки операторов БПЛА, а затем обеспечить их этими БПЛА. Это рутинная работа именно в том контексте, в котором и работает благотворительный фонд, заряженный на поддержку армии.

— Все равно такое ощущение, что общественные движения, мощные волонтерские организации или ты, как основатель Фонда — это же инструмент — «ты там в Киеве скажи им». Такого нет?

— Такого нет. Но, конечно, есть собственная позиция и понимание того, как на ситуацию смотрят коллеги. Все происходящее последние несколько недель в контексте скандалов в Минобороны я рассматриваю через призму просто ответственности и требовательности общества.

Украинское общество сейчас жаждет справедливости и это очень многогранное понятие. Так же, как украинцы хотят справедливости и неотвратимого наказания для всех, кто совершил военные преступления на территории Украины: начиная от тех мерзких персон, осевших в Кремле или других кабинетах, штабах, и заканчивая непосредственно исполнителями в окопах.

Так же это чувство справедливости направлено на внутреннюю повестку дня. И если появляются какие-то факты коррупции, общество хочет, чтобы они не просто расследовались, чтобы не просто на камеру показательно люди увольнялись или их арестовывали. Как говорил Леонид Данилович [Кучма], это же было уже. Общество жаждет приговоров, общество желает конкретики.

И это действительно вызов во время войны для власти, потому что до масштабного вторжения не дотянули с реформой судебной системы, не настроили оптимальную работу всей антикоррупционной инфраструктуры. И сейчас нужно это делать. Оно уже должно действовать.

И на нас смотрят недвусмысленно спрашивающие западные партнеры: и что дальше? Они имеют полное право задавать подобные вопросы. И здесь мы уже смотрим и ждем: какой ответ дадут украинские власти на эти требования.

— Тебе приходится слышать такие вопросы от тех людей, которые не живут в Украине?

— Очевидно. Потому что у них очень серьезно настроена система донесения до своих граждан всех происходящих у нас факапов. И тот же [ведущий] Такер [Карлсон] в Штатах на Fox News, условно говоря, у которого 30-миллионная аудитория, может одним эфиром нанести украинской обороне ущерб больше, чем яйца по 17 гривен.

Я вообще рассматриваю весь этот кейс через призму ответственности и института репутации. Понятно, что министр несет репутационные риски и полную ответственность за происходящее в его ведомстве. Однако мне нравится открытость в работе, например, с профильным комитетом Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, которые «вызвали на ковер» сразу после того, как этот скандал произошел.

Также мы ждем результатов аудита государственной аудиторской службы. Этот аудит заказал сам министр летом прошлого года. И потому сейчас по совокупности всех обстоятельств будет понятно: таки да или таки нет. Когда руководитель фракции или один из лидеров Слуг сначала говорит «все, завтра снимаем», потом они говорят «не снимаем». Общество так же говорит: «Ребята, вы как-то определитесь».

Я также скажу, что возрастает ответственность и для украинских СМИ. Михаила Ткача я очень уважаю за его работу. Но этот кейс с паспортом у Лиева, который оказался не российским, — очень сильный удар по доверию к украинской журналистике в целом. Даже не персонально этот вопрос к Михаилу, не персонально к Украинской правде, а к цеху. Потому что теперь это вопрос: ребята, давайте будем по 28 раз проверять ту информацию, которая нам предоставляется.

— У вас обычно бывает так, что готовится какая-нибудь акция. Она объявляется, какие-то невероятные суммы собираются за невероятно короткий промежуток времени. И потом, спустя некоторое время, это закупается, доставляется, проходит отчет о работе. Что будете доставлять дальше? Что ждать?

— Надо ждать закрытия кейса со Спартанами. Готовимся уже к их доставке.

Мы уже сейчас в коллективе садимся и рисуем, условно говоря, рамку следующего проекта. И общаемся с военными на предмет того: а чтобы такого можно было приобрести, до чего, возможно, где-то у вас руки не доходят, а войскам нашим крайне необходимо; на что мы могли бы реально собрать средства? Потому что есть, конечно, номенклатура, которая может тянуть на 20, 30 миллионов долларов. Но мы четко понимаем, что сейчас такую сумму собрать будет сложнее, чем это было весной или летом прошлого года.

Поэтому мы сейчас все больше сосредоточены на той рутинной ежедневной работе. И на самом деле эта рутина обходится дороже, чем любые байрактары, спутники или даже бронетехника, которую мы закупаем десятками. Почему? Если вы посмотрите на бюджеты того большого сбора, который мы организовывали, то суммарно они тянут на чуть больше миллиарда гривен. А общий сбор за почти год у нас составляет около четырех миллиардов гривен.

— Без вау-эффекта в реальности сделано втрое больше?

— Я понимаю, что маленькая рация Моторола выглядит не столько сексуально, сколько большой Байрактар. Я понимаю, что окклюзионная наклейка для медика, в аптечку для военного, выглядит не столь важно, как бронетранспортер Спартан. Я понимаю, что, условно говоря, ремонт трофейного БТР — это не столь круто по идее, как спутник.

Однако вот эта рутина — это тысячи единиц номенклатуры по каждому направлению: тысячи дронов, тысячи раций, других элементов связи, оптики. Бог знает, сколько было закуплено и приборов ночного видения, тепловизоров, прицелов, биноклей, труб разведчика и так далее. Это самая ходовая история, которая нужна в огромном количестве. Силами одного фонда или даже силами всех волонтерских структур в Украине обеспечить наших военных невозможно. Потому что их запросы невозможно обеспечить даже кооперацией Министерства обороны с западными партнерами.

Но в этом и сила украинского общества. Например, фонд может закупить большое количество дронов. Только мы законтрактовали на конец января — начало февраля суммарно 680 Mavic 3 Fly More Combo на общую сумму 1,5 миллиона евро. Это то, что мы можем разрешить. Их нужно будет ждать в течение месяца. Но потом мы пачками будем закрывать вопросы на уровне бригад и батальонов.

А пока нет времени ждать, вот тут чей-то брат брату на фронт прислал один Mavic. Вот здесь какая-то общественная организация из районного центра своим ребятам, которые в ТрО, прислали джипы и еще несколько Mavic.

— Мне известна инициатива, которая на Западе выкупает б/у Mavic, например, проверяет, находятся ли они в идеальном техническом состоянии, и это у них стоит дешевле. И они их тоже в Украину доставляют. Даже похожую историю я уже слышал.

— Эту работу человеческую невозможно сосчитать и оценить. Но мы точно понимаем, что она колоссальная. Большое спасибо всем участникам волонтерского движения за то, что мы — крупные фонды и другие волонтерские инициативы — в синергии закрываем на постоянной основе потребности наших военных. Потому что есть номенклатура, которую ни Министерство обороны никогда не будет покупать, ни по линии материально-технической помощи она не зайдет. Мы должны это осознать.

Не потому, что они не хотят, а потому, что есть определенные правила игры, почему они этого не делают. Где государство не может сделать, для этого есть мы — граждане, для которых нет другой армии, чем наша. Если мы ее не будем поддерживать, то кто?