Притеснений не будет: Филарет рассказал, на каком языке будут вести богослужения после создания единой поместной церкви

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата Патриарх Филарет заявил, что после создания единой поместной православной церкви в Украине речь богослужений будет в основном украинской, но в отдельных случаях священнослужители могут использовать и другие языки.

Как передает 5 Канал, об этом Филарет заявил во время рабочей поездки в Тернопольскую область.

"Богослужебный язык принципиально должен быть украинским. И проповедь украинская. Но мы будем допускать и церковнословянский язык, и проповедь на русском языке. То есть не будет такого, знаете, притеснения по отношению к богослужебному языку", - сказал Филарет.

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Напомним, что Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Это решение открыло путь для предоставления Украинской церкви Томосу об автокефалии, этот процесс продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, Томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.