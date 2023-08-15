СБУ разоблачила «тыловых» командиров Нацгвардии, которые присвоили себе почти 14 млн «боевых» премий 15 августа, 14:44 СБУ (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности совместно с Государственным бюро расследований при содействии нового руководства Национальной гвардии разоблачила схему незаконного начисления «боевых» премий. Фигурантами оказались «тыловые» командиры из Киевской области.

СБУ в Telegram сообщила, что командование одной из бригад военного формирования с первого дня полномасштабного вторжения России и до августа 2022 года незаконно «премировали» себя на общую сумму почти 14 млн бюджетных гривен.

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Сообщается, что они начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, которая предусмотрена за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов.

При этом участники преступной схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передней линии фронта.

По данным следствия, к организации сделки причастен заместитель командира — начальник штаба воинской части, который безосновательно подписывал рапорты о начислении «боевых» премий своим подчиненным, прежде всего руководящему составу.

СБУ сообщает, что лица руководящего состава также установлены — это командир дивизиона, командир 3-го батальона, начальник отделения учета личного состава, заместитель командира 1-го батальона и командир роты.

Отмечается, что заместителю командира — начальнику штаба воинской части и пятерым его подчиненным сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее СБУ уже сообщала о ликвидации коррупционной схемы в одном из учебных центров подготовки подразделений Нацгвардии на Киевщине.

Чиновники центра безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, при этом не находясь в районах боестолкновений и не выполняя никаких задач на передовой.

Руководителю учебного центра Национальной гвардии сообщили о подозрении за халатное отношение к военной службе, а трем его подчиненным — за злоупотребление властью или служебным положением. Им грозит до 8 лет заключения.