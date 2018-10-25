Присуждение премии Сахарова Сенцову должно освободить его от пыток российских тюремщиков - адвокат Полозов

Присуждение украинскому режиссеру, политзаключенному Олегу Сенцову премии имени Сахарова дает некоторые гарантии от давления российских властей и издевательств в колонии, считает российский адвокат Николай Полозов.
"Признание со стороны международного сообщества, международных общественных организаций дает своего рода гарантии политзаключенному, кому эта премия присуждена, в данном случае Олегу Сенцову, от какого-то специального давления на него, которое может оказываться российскими властями в тюрьме, где он находится", - сказал он в эфире Радио НВ.
Полозов считает, что минимальные гарантии, о которых можно говорить сейчас - то, что к Сенцову не будут специально применяться пытки российскими тюремщиками, а внимание к украинскому политзаключенному будет более высоким, чем ранее.
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Напомним, что Олег Сенцов стал лауреатом премии За свободу мнения имени Сахарова, основанной Европейским парламентом. По словам адвоката режиссера, Сенцов пока не знает о присуждении ему премии. Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что присуждение Сенцову премии продемонстрировало абсурдность обвинений украинца в якобы "терроризме".
Премия За свободу мысли имени Андрея Сахарова основана в 1988 году Европейским парламентом и присуждается ежегодно тем, кто защищает права человека и основные свободы.
Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.
25 августа 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова до 20 лет строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.
Сенцов с 6 октября 2018 вынужден прекратить голодовку, которую объявил 14 мая, в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.
За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.
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